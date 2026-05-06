Super Pain
Acabados y Pinturas–Sherwin Williams con nueva propuesta
Novedad
- El producto esta dirigido a profesionales que no quiere experimentar ni fallar. Es diseñado para que el color perdure a través de los años.
Ejecutivos de Acabados & Pinturas, licenciataria oficial de Sherwin-Williams en el país, presentaron al mercado a SuperPaint Exterior, “la pintura perfecta para exteriores”, una solución de recubrimiento de alto desempeño, que sirve de primer y pintura a la vez.
A diferencia de las pinturas tradicionales, SuperPaint está formulada con tecnología de resina avanzada, una innovación que garantiza una adherencia superior y durabilidad máxima.
El producto que se posiciona como el aliado estratégico para profesionales y propietarios que buscan proteger sus fachadas contra el sol intenso y la humedad extrema de la República Dominicana, según explica Miguel Ángel Fernández, vicepresidente de Mercadeo y Ventas, durante el acto en Cava Alta.
Además afirmó que SuperPaint la cual ya se encuentra disponible en las 20 sucursales de Acabados & Pinturas a nivel nacional y a través de su plataforma de ventas en línea, no es solo una pintura, sino una inversión en la longevidad de la propiedad.