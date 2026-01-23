Flux Tech abre sus puerta en el país

Ejecutivos de la empresa Flux Tech celebraron e inicio de sus operaciones en la República Dominicana, durante una actividad marcada por la visión de futuro, la innovación y el compromiso con el desarrollo empresarial.

La compañía está liderada por Cindy Pezzarossi, como gerente y Yakira Perello, Account Manager, quienes cuentan con una vasta experiencia en la gestión de cuentas clave y el fortalecimiento de relaciones comerciales.

La empresa ofrece servicios de infraestructura en la nube y herramientas innovadoras diseñadas para responder a las necesidades reales de las empresas dominicanas.

“Entendemos que cada empresa tiene una historia, una meta y un ritmo propio, y con esta consolidación, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar el crecimiento, la competitividad y la innovación en el mercado dominicano, aportando soluciones que generan valor real y sostenible», afirmó Pezzarossi.