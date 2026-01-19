Motorola y Altice firman alianza

Con miras a fortalecer su presencia en el mercado local, ejecutivos de Motorola y Altice Dominicana dieron a conocer los detalles de su alianza a través de la cual la empresa de telecomunicaciones se convierte en distribuidor oficial de la marca.

Roberto Agostini, gerente Comercial para Motorola Caribe y Centroamérica, al valorar la importancia de la unión explicó: “Ofrecer productos con tecnología de punta, diseño de vanguardia y alta durabilidad es una prioridad para Motorola.

Esta alianza estratégica con Altice nos permite avanzar con paso firme en el mercado dominicano, ampliando las opciones de smartphones y accesorios con mayor capacidad de almacenamiento”.

Gewar Terrero, director de Mercadeo Móvil de Altice, dijo que con la alianza la empresa fortalece su portafolio de equipos de última generación, integrando dispositivos con diversas funcionalidades que se adaptan a los distintos perfiles de sus clientes, respondiendo de manera más efectiva a sus necesidades.

