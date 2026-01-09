El periodista Yoel Adames presenta “Deporte con cara de mujer”

Rodeado de amigos, colegas y familiares, el periodista Yoel Adames presentó su más reciente libro titulado “Deporte con cara de mujer”, un material en el que a través de más de 400 páginas lleva a sus lectores a un recorrido por la historia detallada e ilustrada de la mujer dominicana por el mundo deportivo desde 1946 hasta 2025.

El autor hace un resume de la extensa y difícil carrera con sus obstáculos que la mujer dominicana ha tenido que recorrer para ser aceptada en una actividad en la que con el tiempo alcanzó categoría olímpica.

La obra que abarca los juegos del ciclo olímpico completo es una ilustrada con los rostros de la velocista Marileidy Paulino y la voleibolista Brenda Castillo, dos atletas de larga data en la historia deportiva dominicana.

Con prosa elegante y precisa, acompañada de fotos, Adames en cada línea cuenta como las mujeres derribaron las barreras desde 1946 hasta la fecha demostrando que podían ir más allá de las actividades del hogar.

Luis Mejía Oviedo, ex presidente del Comité Olímpico Dominicano y titular de Centro Caribe Sports, tuvo a su cargo la presentación de la obra y destacó que las mujeres constituyen la pieza fundamental del avance internacional del deporte.

El pastor Ernesto Tejada, de Centro Bíblico Cristiano, hizo la invocación a señor. "Dios pone estos dones en sus hijos, en quienes le sirven. Este libro servirá de consulta para saber quiénes son nuestras heroínas deportivas”, dijo el orientador cristiano.

Distinción

El inmortal Rolando Sebelén, quien también se elogió la carrera y los aportes de Adames Franco, fue sorprendido con un reconocimiento por sus grandes logros como atleta del boliche dominicano.