Jumbo presenta libro “El Método Musa”

Jumbo continúa su compromiso de impulsar iniciativas que aporten conocimiento, promuevan el talento local y contribuyan al crecimiento de los dominicanos. En esta ocasión, presentando el libro “El Método Musa”, de Juan Roberto Musa, publicado por la editorial Bienetre.

El encuentro incluyó un conversatorio con el autor, moderado por Carmen Rodríguez, donde se dieron a conocer los fundamentos del método, su origen y la manera en que ha impactado la productividad y cultura organizacional de su empresa.

Matilde Garip, Erika Moreno, Eleonor Rojas, Roberto Rojas y Omar RojasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Marcos Valiente, Zuleika Musa y Roberto RojasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES