Jumbo presenta libro “El Método Musa”

  • La obra propone un sistema práctico y comprobado de liderazgo para transformar entornos laborales.
ICarmen Rodríguez, Madelyn Martínez, Juan Roberto Musa y Sachenka Rodríguez .

Listín DiarioSANTO DOMINGO

Jumbo continúa su compromiso de impulsar iniciativas que aporten conocimiento, promuevan el talento local y contribuyan al crecimiento de los dominicanos. En esta ocasión, presentando el libro “El Método Musa”, de Juan Roberto Musa, publicado por la editorial Bienetre.

El encuentro incluyó un conversatorio con el autor, moderado por Carmen Rodríguez, donde se dieron a conocer los fundamentos del método, su origen y la manera en que ha impactado la productividad y cultura organizacional de su empresa.

Matilde Garip, Erika Moreno, Eleonor Rojas, Roberto Rojas y Omar Rojas

Marcos Valiente, Zuleika Musa y Roberto Rojas

Juan Roberto Musa junto a su equipo de Portada del libro. colaboradores

