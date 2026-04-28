Brad Stevens, de los Celtics, es electo el Ejecutivo del Año

Brad Stevens formó una plantilla en Boston que obtuvo el segundo puesto en la Conferencia Este la temporada pasada, pero luego tuvo que desprenderse de cuatro miembros de esa plantilla para evitar lo que podría haber sido una factura millonaria por el impuesto de lujo.

¿El resultado? Boston volvió a ser el número 2 del Este , y sigue siendo un serio aspirante al campeonato en una temporada en la que muchos probablemente esperaban lo contrario.

Todo esto le valió a Stevens el premio al Ejecutivo del Año de la NBA el martes, siendo la segunda vez que gana este trofeo en las últimas tres temporadas. Es el duodécimo jugador en ganarlo dos veces y la sexta persona en conseguirlo dos veces en un lapso de tres años.

“Estos premios son reconocimientos institucionales, y todos en este edificio compartimos este honor”, dijo Stevens en un comunicado distribuido por los Celtics. “Estoy agradecido de poder brindar apoyo a nuestros jugadores, entrenadores y personal. Son realmente increíbles. No hay nada que valore más profesionalmente que formar parte de un verdadero EQUIPO y competir al más alto nivel, y agradezco a los Celtics por darnos esa oportunidad”.

Stevens recibió 11 votos de primer lugar de un panel de 30 ejecutivos de baloncesto —uno de cada equipo de la NBA— que clasificaron a sus tres favoritos en orden. Stevens apareció en 17 de esas 30 papeletas, al igual que Onsi Saleh de Atlanta, quien quedó en segundo lugar. Trajan Langdon de Detroit, quien ha liderado una gran transformación con los Pistons, quedó tercero por segunda temporada consecutiva.

Sam Presti, de Oklahoma City, ganador del año pasado, quedó quinto. Brian Wright, de San Antonio, fue sexto; Rafael Stone, de Houston, séptimo; Brian Gregory, de Phoenix, octavo; mientras que Koby Altman, de Cleveland, y Josh Kroenke, de Denver, empataron en el noveno puesto. Zach Kleiman, de Memphis, y Rob Pelinka, de Los Angeles Lakers, empataron en el undécimo lugar.

El entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, dijo que Stevens ha estado a su disposición desde que se convirtió en uno de sus entrenadores asistentes en 2019 y que esa disposición ha continuado desde que Mazzulla asumió como entrenador antes de la temporada 2022-23.

“Creo que la comunicación y nuestra perspectiva del juego son clave”, dijo Mazzulla. “Nos reunimos a diario para hablar entre nosotros. Ya sea para discutir o para llegar a un acuerdo, conversamos constantemente. Creo que el simple hecho de estar juntos todos los días, nuestra comunicación, cómo afrontamos las victorias y las derrotas, las series de playoffs, nos ayuda a desarrollar una comprensión mutua que nos permite aprender de las experiencias de cada uno”.

El premio al Ejecutivo del Año no es como la mayoría de los galardones de la temporada de la NBA, que son votados por un panel global de 100 escritores y comentaristas que cubren la liga y emiten sus votos poco después del final de la temporada regular.

Este fue el séptimo premio anunciado por la NBA desde el final de la temporada regular. Los demás:

— Victor Wembanyama, de San Antonio, fue elegido por unanimidad Jugador Defensivo del Año.

— Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, obtuvo 96 de los 100 votos posibles para el primer puesto y ganó el premio al Jugador Decisivo del Año .

— Keldon Johnson, de San Antonio, ganó el premio al Sexto Hombre del Año.

— Derrick White, de Boston, ganó el Premio a la Deportividad . Este premio, a diferencia de la mayoría, es otorgado exclusivamente por jugadores activos de la NBA.