Salen de Haití los últimos policías de Kenia de misión internacional

El último contingente de policías kenianos destinados en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), encargada de luchar contra las bandas que controlan partes de Haití, abandonó el país el lunes, informaron el martes fuentes policiales.

Este fin de semana se celebró una ceremonia para marcar el fin de esta misión, que será sustituida por la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG).

En el acto participaron miembros del gobierno local, según informó una fuente de la Policía Nacional de Haití que pidió permanecer en el anonimato.

La FRG, a la que el Consejo de Seguridad de la ONU ha otorgado un mandato más sólido que el de la MMAS, rindió homenaje a los kenianos que han prestado servicio en Haití en un mensaje publicado el lunes en X: "Cuando Haití más necesitaba apoyo, Kenia respondió al llamado".

Con falta de equipamiento, de financiación y con solo un millar de policías desplegados de los 2,500 esperados, la misión no obtuvo ni de lejos los resultados esperados.

El Consejo de Seguridad decidió en septiembre sustituirla por la FRG, que podrá contar con un máximo de 5,500 efectivos, tanto policías como militares.