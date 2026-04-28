Trey Yesavage debuta con fuerza y los Azulejos vencen 3-0 a los Medias Rojas

Trey Yesavage lanzó hasta la sexta entrada en un sólido debut de temporada, Kazuma Okamoto impulsó dos carreras y los Azulejos de Toronto vencieron 3-0 la noche del martes a los Medias Rojas de Boston.

El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. añadió un sencillo impulsor y Toronto frenó la mejor racha de victorias de la temporada de Boston, que era de tres juegos, y le propinó al mánager interino de los Medias Rojas, Chad Tracy, su primera derrota desde que reemplazó a Alex Cora, quien fue despedido el sábado.

Los Medias Rojas no conectaron al menos un jonrón por primera vez en seis juegos.

Yesavage (1-0) se retiró entre una ovación de pie tras lanzar 5 1/3 entradas. Ponchó a tres, no dio bases por bolas y permitió cuatro hits, tres de ellos sencillos. Realizó 74 lanzamientos, 50 en zona de strike.

El venezolano Willson Contreras conectó un doble con un out en la primera, pero Yesavage hizo que Roman Anthony rodara para out y retiró a Wilyer Abreu con un elevado.

Yesavage terminó su labor al ponchar a Contreras con un slider para abrir la sexta.

En su segunda apertura de la temporada, el zurdo de los Red Sox Payton Tolle (0-1) permitió tres carreras y tres hits en 4 2/3 entradas.