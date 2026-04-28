Juan Soto pega su segundo jonrón y Mets blanquean 8-0 a Washington

Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras que coronó una entrada de siete carreras en el cuarto inning y los Mets de Nueva York se impusieron fácilmente por 8-0 a los Nacionales de Washington el martes por la noche.

Bo Bichette también conectó un jonrón e impulsó dos carreras, y Clay Holmes se combinó con dos relevistas para permitir solo tres hits, mientras que los Mets (10-19), plagados de lesiones, ganaron por tercera vez en 18 juegos, lo que tal vez alivió un poco la presión sobre el mánager Carlos Mendoza.

Antes del partido, Mendoza comentó que Soto tenía molestias en el antebrazo izquierdo. La resonancia magnética no mostró anomalías, pero el jardinero izquierdo ha sido el bateador designado en los seis partidos desde que regresó el miércoles pasado tras recuperarse de una distensión en la pantorrilla derecha.

El jonrón fue el segundo de Soto en la temporada y el primero desde que la lesión en la pantorrilla lo dejó fuera de juego durante 15 partidos. En su segunda temporada con un contrato récord de 765 millones de dólares, el bateador estrella sintió molestias al lanzar antes de los partidos del viernes y el domingo.

Bichette conectó un jonrón al inicio del partido contra Zack Littell (0-4) y agregó un elevado de sacrificio en la cuarta entrada, la entrada más importante de Nueva York en todo el año.

Los Mets anotaron un total de cuatro carreras el fin de semana pasado en la barrida de tres juegos que les propinó Colorado en el Citi Field. Comenzaron el día últimos en las Grandes Ligas tanto en carreras anotadas como en OPS.

Nueva York tuvo un golpe de suerte con un out en la cuarta entrada cuando el batazo de Marcus Semien con las bases llenas hacia tercera base se le escapó por debajo del guante de Jorbit Vivas, resultando en un error de dos bases, lo que permitió que MJ Melendez y Mark Vientos anotaran.

Carson Benge conectó un sencillo de dos carreras para poner el marcador 5-0.

Holmes (3-2) permitió tres hits y ponchó a seis en seis entradas, reduciendo su efectividad a 1.75. Tobias Myers lanzó dos entradas y Craig Kimbrel ponchó a los tres bateadores en la novena.

Littell permitió las ocho carreras, cuatro de ellas limpias, en 3 2/3 entradas.

Los Mets se convirtieron en el último equipo en jugar contra un rival de división. Los primeros 28 partidos de Nueva York consistieron en nueve contra la División Central de la Liga Nacional, 12 contra la División Oeste de la Liga Nacional y seis encuentros interligas.