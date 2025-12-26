OralMed celebra su décimo aniversario

Con una trayectoria avalada por un servicio de la calidad, la tecnología de vanguardia y un trato personalizado, OralMed Clínica Dental celebró su décimo aniversario, consolidándose como uno de los centros odontológicos más innovadoras de la República Dominicana.

Fundada en 2015 por las doctoras Sylvia Paulino y Vivianna Tavárez, la clínica inicia una nueva etapa de crecimiento al convertirse en un centro 100% digital, reafirmando su liderazgo en la transformación de sonrisas y bienestar integral especializado en odontología digital y estética avanzada.

Durante esta década, ha pasado de ser un proyecto emprendedor a un referente nacional en ortodoncia invisible, estética dental y rehabilitación oral avanzada, liderando el mercado con tratamientos que combinan precisión, estética y tecnología.

“Cuando iniciamos este sueño hace diez años, sabíamos que queríamos construir algo más que una clínica. Queríamos crear un espacio donde la salud bucal se viviera con confianza, donde se trabajara la transformación integral tanto de sus clientes como de sus colaboradores. Hoy celebramos un camino lleno de aprendizajes, evolución y miles de sonrisas transformadas”, afirmaron Paulino y Tavárez.

Ser una clínica digital no solo es una apuesta por la innovación, sino por la comodidad y la seguridad de nuestros pacientes. La tecnología nos permite personalizar cada caso, reducir tiempos y mejorar la experiencia general”, explicaron.

Esta transformación digital se complementa con un equipo interdisciplinario de especialistas certificados a nivel nacional e internacional, comprometidos con la formación continua y la actualización en las tendencias más avanzadas del sector odontológico mundial.