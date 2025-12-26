Con un encuentro que reunió a destacada personalidades de la industria y relacionados a la entidad fue celebrado el décimo aniversario de los Premios a la Excelencia Adocose, una iniciativa de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros que, durante una década, ha resaltado las mejores prácticas y el compromiso con la calidad dentro del sector asegurador dominicano.

La apertura del acto realizado en el Hotel El Embajador, estuvo a cargo de Richard Ros, presidente de la institución, quien agradeció la presencia de los miembros del gremio y de los que allí se dieron cita para compartir con ellos tan importante fecha.

Ros aprovechó la ocasión para rendir un emotivo homenaje a Milagros de los Santos, Arturo de la Cruz y Juan Carlos Hernández por sus valiosos aportes al fortalecimiento del mercado asegurador.

Gabino Ángeles, líder de la comisión de los premios, compartió la visión detrás de estos galardones, resaltando que la iniciativa busca promover la mejora continua, elevar los estándares del servicio y destacar el compromiso de las aseguradoras y ARS con la excelencia en sus operaciones.

En la parte final del acto, Richard Ros expresó su agradecimiento a todos los presentes y destacó el apoyo permanente que Adocose ha recibido a lo largo de los años.

Asimismo, extendió sus mejores deseos para un próspero 2026, reafirmando el compromiso de la institución con la transparencia, el desarrollo y la excelencia en el sector asegurador.

Franklin Glass, Rafael Nolasco, Luis Manuel Aguiló y Willy Colón.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

José Zapata y Eduardo A. Cruz.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura Guerra, Francisco Campos, Laura Acra y Nordaline JiménezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eloisa Muñoz y Álvaro LogroñoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Dimitri Handal y Andrés MejíaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Carlos Flores, Kalys Bautista, Manuel José Matos, Richard Ros, Sadia Jorge Campos y Gabino ÁngelesCORTESíA DE LOS ANFITRIONES