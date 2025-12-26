Banco Popular ofrece concierto sinfónico

En el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Banco Popular Dominicano ofreció un concierto sinfónico de cierre de año para 1,500 clientes corporativos y relacionados, como muestra de agradecimiento por su apoyo y lealtad.

“Molina y sus amigos” contó con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, y las actuaciones especiales de la cantante Maridalia Hernández, el trompetista Arturo Sandoval, el pianista Leo Pimentel, y los saxofonistas Sandy Gabriel y Ed Calle.

Además, con un programa musical con 13 obras sinfónicas compuestas por el propio José Antonio Molina, Salvador Sturla, Luis Rivera, Papa Molina, Juan Luis Guerra, Juan Lockward, Armando Cabrera y Toño Abreu.

El espectáculo integró ritmos tradicionales con arreglos sinfónicos, ofreciendo una experiencia que unió la esencia popular con la elegancia orquestal, reflejando así la diversidad cultural dominicana. El público disfrutó de conocidas piezas como “Obertura Yaya”, “Amorosa”, “Ella”, “Tú Me Haces Falta”, “Ay, mujer”, “Evocación”, entre otras.

