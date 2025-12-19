Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Expansión

Grupo Ramos inaugura nueva tienda en Vista Cana

Actualidad

  •  Las nuevas instalaciones comparten un formato de compra moderno y conveniente para las personas que residen en la zona.
Parte de los ejecutivos junto a Iván Mejía presidente ejecutivo de Grupo Ramos.

Parte de los ejecutivos junto a Iván Mejía presidente ejecutivo de Grupo Ramos.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

Sirena Market abrió las puertas de su nueva tienda en Vista Cana, ubicada en Plaza La Nube del complejo turístico-residencial, con el cual Grupo Ramos fortalece su compromiso como marca ante sus clientes.

El establecimiento tiene el propósito de mejorar la vida de las personas, a través de propuestas comerciales cercanas, accesibles y pensadas para las necesidades cotidianas de las comunidades.

La inversión total de la obra fue de RD$487.8 millones, esta nueva tienda opera bajo el formato Sirena Market, un modelo diseñado para ofrecer una experiencia de compra ágil, práctica y eficiente, con unos surtidos cuidadosamente seleccionados que combina alimentos frescos, productos de consumo diario y opciones listas para llevar.

El establecimiento incluye, además,con la presencia de las marcas propias Wala y Zerca, reconocidas por su propuesta de valor, calidad y precios competitivos, fortaleciendo así la oferta disponible para residentes, visitantes y colaboradores de la zona.

Tags relacionados