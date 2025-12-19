Grupo Ramos inaugura nueva tienda en Vista Cana

Sirena Market abrió las puertas de su nueva tienda en Vista Cana, ubicada en Plaza La Nube del complejo turístico-residencial, con el cual Grupo Ramos fortalece su compromiso como marca ante sus clientes.

El establecimiento tiene el propósito de mejorar la vida de las personas, a través de propuestas comerciales cercanas, accesibles y pensadas para las necesidades cotidianas de las comunidades.

La inversión total de la obra fue de RD$487.8 millones, esta nueva tienda opera bajo el formato Sirena Market, un modelo diseñado para ofrecer una experiencia de compra ágil, práctica y eficiente, con unos surtidos cuidadosamente seleccionados que combina alimentos frescos, productos de consumo diario y opciones listas para llevar.

El establecimiento incluye, además,con la presencia de las marcas propias Wala y Zerca, reconocidas por su propuesta de valor, calidad y precios competitivos, fortaleciendo así la oferta disponible para residentes, visitantes y colaboradores de la zona.