La segunda versión de exposición de pintores dominicanos

La Fundación Cultural Verónica Sención (Fundaver) y el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), dejaron inaugurada la segunda versión de la colectiva de artistas plásticos dominicanos “Arte con propósito”.

La muestra pro-recaudación de fondos para el programa de educación integral, esta dirigida a jóvenes estudiantes de término del Bachillerato, activos en el sistema de educación media, tanto en el sector público como privado.

La gestora cultural Verónica Sención, expresó su agradecimiento a los artistas dominicanos y extranjeros que han puesto su arte al servicio de esta iniciativa educativa y cultural, catalogándolos de faros, que con su sensibilidad y su capacidad de transformar lo invisible en visible, iluminan caminos, despiertan conciencias y nos recuerdan que las artes pueden ser un canal de resistencia y esperanza.

Sención destacó: “Aspiramos a ofrecer al público una exposición colectiva artísticamente representativa, sobria y con un nivel de calidad que estimule a la comunidad de coleccionistas, tanto individuales como corporativos del país, a adquirir las obras de esta muestra que más que una exposición: es un acto de amor compartido.

Cada obra aquí reunida es un testimonio de que el talento, cuando se une a la generosidad, puede mover montañas y escribir un mañana más humano”.

Asia de Azar, Diógenes Núñez y Amaya Salazar.Cortesia de los anfitriones.