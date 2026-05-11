Bolicheras RD ganan plata en el Campeonato Centroamericano y del Caribe

El equipo femenino conformado por Olga Vergés, Avril Mejía, Wendy Arias y Layla Dhawara obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boliche (Concecabol) de segunda fuerza, celebrado en el Sebelén Bowling Center del 1 al 8 de este mes.

La representación dominicana impresionó con un total de 3,064 pines derribados y promedio de 191.50, dejando en tercer lugar a Venezuela con 3,027, mientras que Colombia conquistó el oro con 3,171 pines.

RD suma otras medallas

Rosanna García y Olivia Linares se quedaron con la medalla de bronce en dobles de la categoría súper senior, mientras Gregory Morin Jr obtuvo otra presea de bronce en la competencia individual para la República Dominicana.