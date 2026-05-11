Falleció Bobby Cox, uno de los grandes

La lista de los mánagers más longevos y exitosos de Grandes Ligas es conocida por los seguidores de este deporte que hace rato cruzó los 100 años. (La primera Serie Mundial entre las ligas Americana y Nacional fue en 1903, hace 123 años).

Esa lista tiene nombres ilustres:

1.- Connie Mack (3,731 victorias), dirigiendo a los Piratas de Pittsburgh y Filis de Filadelfia.

2.- Tony La Russa (2,800+ victorias), logrando sus mayores éxitos con los Cardenales de San Luis, Chicago White Sox y Atléticos de Oakland.

3.- John McGraw (2,763 victorias), fue un reconocido mánager de los Gigantes de Nueva York, futuros Gigantes de San Francisco.

4.- Bobby Cox (2,504 victorias): Dirigió a los Bravos de Atlanta y Azulejos de Toronto.

5.- Joe Torre (2,326 victorias): Desde luego tuvo sus mejores tiempos con los Yanquis de Nueva York, con quienes logró 4 coronas a fines de los 90.

Estos datos vienen a colación a raíz del fallecimiento de Bobby Cox, quien fue una especie de leyenda al frente de Atlanta entre 1990 y 2010, 21 años corridos. Antes de eso, Cox fue dirigente de ese mismo equipo entre 1978-81, y más adelante comandó a los Azulejos de Toronto por cuatro temporadas.

Cox fallece a los 84 años de edad luego de estar un tiempo enfermo producto de un ACV.

Entre sus logros se citan sus 29 años de mánager, 4 veces recibió el premio a Mánager del Año, 5 veces fue campeón de la Nacional y obtuvo la Serie Mundial de 1995 con los Bravos.

Tiene el 4to. lugar en más victorias de todos los tiempos y es primero en asistencia a postemporada con 16.

En sus tiempos de jugador estuvo dos años con los Yanquis, 1968-69, y jugaba la tercera base. Fue un mánager muy agresivo y era común que lo expulsaran por discusiones.

Tuvo en manos a los famosos Bravos de los 90 que incluían pitchers Salón de la Fama como Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz y otros tantos. También, Chipper Jones y Andruw Jones, miembros de Cooperstown.

SOBRE MÁNAGERS

Otros datos importantes en la historia de los mánagers son:

Más títulos de Serie Mundial: Casey Stengel y Joe McCarthy con 7 cada uno.

Mánager Latino: Felipe Alou resalta en ser el único con más de 1,000 victorias.

NOTAS DE LUICHY

Este lunes, los Marineros de Seattle subieron al roster de 40 al lanzador dominicano Domingo González, nativo de San Francisco de Macorís. Lo llamativo de este pelotero es que tiene 8 años en las menores y 26 años de edad.

Su caso se parece bastante al del receptor Rodolfo Durán, subido hace unos días por los Padres de San Diego a la edad de 28 años. Durán jugaba béisbol profesional desde 2015, un total de 11 años.

Igualmente, Nelson Cruz subió a la edad de 27 años con su primer club, Cerveceros de Milwaukee (2005).

Del blog del colega Luichy Sánchez ofrezco los siguientes misceláneos:

Rodolfo Durán se convirtió en el 6to. dominicano en debutar este año en MLB, y 966 de por vida. Cuando debute González será el 7mo. del año y 967 de todos los tiempos.

Los catchers dominicanos que han debutado a mayor edad en Grandes Ligas son Federico Velásquez a los 31 años, Webster Rivas a los 30, Alberto Rosario a los 29, Jorge Brito a los 28 y Durán a los 28.

EL OTRO JAPONÉS

Los Medias Blancas de Chicago tienen otro japonés, que no suena tanto como Shohei Ohtani. Se llama Munetaka Murakami, juega la primera base y tiene 15 jonrones, segundo mejor de la Liga Americana.

Murakami es bateador zurdo, juega la inicial, y en 8 temporadas en Japón sumó 265 jonrones, incluyendo 56 en el 2022.

Él ha sido clave para que los Medias Blancas tengan buen inicio con 19-21, ocupando la segunda posición de la División Central de la Liga Americana. Es buen récord para ese club, que tiene tres años seguidos perdiendo más de 100 partidos.

¿Le hará sombra a Aaron Judge este japonés para el premio MVP? Falta mucho camino, todavía.

NOMBRADO: Tenchy Rodríguez anda “loco de contento” porque lo han nombrado jefe de prensa de la ventana FIBA que tendrá lugar aquí el próximo mes de julio. Dominicana hombres se medirá a Nicaragua y Estados Unidos, y Tenchy será el jefe de comunicaciones de ese buen evento. Felicitaciones al vegano.