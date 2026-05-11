La hora del adiós para LeBron

LeBron James se ha convertido en una leyenda viva en el mundo del deporte.

El chico de Akron ha sido el único que le ha podido hacer sombra a Michael Jordan por el título del mejor jugador en la historia de la NBA.

Esa discusión eterna no será el tema de esta entrega.

Lo es más el hecho de que LeBron ya no tiene nada más de buscar o perseguir en la poderosa liga de baloncesto profesional y le ha llegado la hora de decir adiós a las canchas.

Con los récords establecidos, los títulos, premios y campeonatos ganados, una bella historia familiar, tras haber jugado junto a uno de sus hijos, medallas olímpicas y más de 40 años, James ha escrito una brillante página deportiva que lo ha colocado en un pedestal entre los más grandes de por vida en cualquier disciplina deportiva.

Todavía el fenomenal “Rey” James conserva unas increíbles condiciones físicas como para mantenerse activo por un par de temporadas más.

Pero ya no busca ni persigue nada significativo.

Y agregaría más gloria a su leyenda dejando el deporte activo todavía con “gas en el tanque” que arriesgándose a cualquier incidente, accidente o inconveniente que lo obligue a salir por la puerta trasera.

Al contrario, cualquier paso en falso en estos momentos lo que podría hacer es empañar su legado y James no tiene el temperamento para ser “remolcado” hacia otro campeonato tomando un lugar de actor secundario o terciario.

Así que, lo más conveniente sería que se despida con la frente en alto, en forma para poder seguir adelante y con la satisfacción del deber cumplido que lo vio transformarse de “El Elegido” a “El Rey”.

FASTBREAKS. Repite Andersson García como Jugador de la Semana de la LNB. El domingo se quedó a dos asistencias de su quinto triple-doble seguido. Recuerda un poco en su accionar al Iván Almonte que regresó con Naco en el 2006... Lamentable el caso de Chris Duarte en España y sus diferencias con los ejecutivos y entrenadores del club Unicaja. Es una liga que se maneja con estándares diferentes a las de este lado del mundo. Ojalá que pueda resolver su situación... El Hapoel Tel Aviv de Israel parece estar dispuesto a “sacar la cartera” para hacerse con los servicios de Jean Montero. Se reporta que pagaría la cláusula de escape de Valencia por 1.5 millones de euros y le ofertaría alrededor de 2.5 millones al jugador.