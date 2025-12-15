Banreservas celebra la Navidad con clientes de Santo Domingo

En un ambiente marcado por el agradecimiento institucional, el Banco de Reservas ofreció un coctel para clientes de Santo Domingo, aliados estratégicos que han confiado en el portafolio de productos y servicios que ofrece la entidad.

El festejo reunió a empresarios, emprendedores, funcionarios, miembros del Consejo de Directores de la entidad financiera y directivos de la Familia Reservas.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, compartió los logros de la entidad. “Durante el año que termina hemos compartido metas que afianzan una relación de compromiso recíproco que tiene como objetivo común el bienestar de todos los dominicanos”, expresó el funcionario.

