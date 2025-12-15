Festejo
Banreservas celebra la Navidad con clientes de Santo Domingo
Encuentro
- La actividad sirvió como un gesto que sella aún más la alianza establecida con los sectores productivos y el impulso de continuar celebrando muchos logros con voluntad, compromiso y determinación, para bien de todos los dominicanos.
En un ambiente marcado por el agradecimiento institucional, el Banco de Reservas ofreció un coctel para clientes de Santo Domingo, aliados estratégicos que han confiado en el portafolio de productos y servicios que ofrece la entidad.
El festejo reunió a empresarios, emprendedores, funcionarios, miembros del Consejo de Directores de la entidad financiera y directivos de la Familia Reservas.
Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, compartió los logros de la entidad. “Durante el año que termina hemos compartido metas que afianzan una relación de compromiso recíproco que tiene como objetivo común el bienestar de todos los dominicanos”, expresó el funcionario.