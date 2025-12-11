Palma & Celia celebra encuentro con sus

Palma & Celia, reunió a clientes relacionados a la marca y figuras del mundo social y lifestyle durante un encuentro con “The Glenlivet Circle", el cual incluyó una serie de experiencias diseñadas para quienes valoran el lujo desde la autenticidad y las conexiones con sentido.

En la actividad expusieron una selección musical que evoca el “single malt”, el cual crearon el escenario correcto para descubrir, o redescubrir, los matices que han convertido a The Glenlivet en un referente mundial.

Propuesta gastronómica

Durante el encuentro se realizó un maridaje diseñado para resaltar la profundidad y el carácter de las expresiones Founders Reserve, Caribbean Reserve, The Glenlivet 12, 15 y 18 años.

Ángel Martínez, brand manager de la marca, compartió la visión detrás de esta iniciativa y añadió "En The Glenlivet creemos que el verdadero lujo está en descubrir experiencias únicas que transforman la manera de disfrutar un single malt. Con estas propuestas en República Dominicana, invitamos a nuestros consumidores a explorar un universo donde cada detalle está pensado para sorprender, deleitar y crear momentos memorables."