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El Ministerio Público y la Policía Nacional han identificado a ocho personas como parte de la turba de motociclistas que dio muerte a Deivy Carlos Abreu Quezada, de los que ha siete le solicitaron medidas de coerción y uno sigue prófugo. Entre los imputados hay dos hermanos.<br /><br />Kevin Francisco Metz Cruz, uno de los apresados, y a quien se le conocerá medida de coerción este miércoles, es hermano del prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como quien dio las estocadas a Abreu Quezada.<br /><br />https://listindiario.com/la-republica/20260421/hay-dos-hermanos-acusados-muerte-deivy-carlos-abreu-santiago_902646.html Video

Hay dos hermanos entre atacantes a chofer municipal en Santiago

El Ministerio Público y la Policía Nacional han identificado a ocho personas como parte de la turba de motociclistas que dio muerte a Deivy Carlos Abreu Quezada, de los que ha siete le solicitaron medidas de coerción y uno sigue prófugo. Entre los imputados hay dos hermanos.

Kevin Francisco Metz Cruz, uno de los apresados, y a quien se le conocerá medida de coerción este miércoles, es hermano del prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como quien dio las estocadas a Abreu Quezada.

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