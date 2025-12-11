expansion
Health mi Luz con nuevo local en San Francisco de Macorís
Bienestar
Health mi Luz abrió las puertas de su segunda sucursal en San Francisco de Macorís, reafirmando así su crecimiento y compromiso con la promoción de hábitos de vida saludable en la comunidad.
El acto reunió a clientes, aliados e invitados especiales en un ambiente acogedor y moderno, encabezado por su directora y fundadora del centro, Catherine Rosario, quien destacó el vínculo especial que une a la marca con la ciudad, donde surgió la visión empresarial.
“San Francisco de Macorís siempre ha sido un hogar para nosotros. Esta nueva sucursal nace desde el compromiso, el amor y la gratitud hacia una comunidad que nos ha apoyado desde el primer día”, expresó. Con cuatro años de trayectoria, el centro se ha posicionado como un referente en productos y acompañamiento para quienes buscan equilibrio y bienestar integral.
La ceremonia incluyó momentos destacados como la presentación artística de Ross María interpretando “Abre la puerta”, así como la participación de figuras de varias figuras del arte y el entretenimiento.
Con esta apertura la marca reitera su misión de aportar “un poquito de luz” a cada persona, impulsando una vida más saludable y consciente desde un espacio diseñado para inspirar transformación personal.