Health mi Luz con nuevo local en San Francisco de Macorís

Health mi Luz abrió las puertas de su segunda sucursal en San Francisco de Macorís, reafirmando así su crecimiento y compromiso con la promoción de hábitos de vida saludable en la comunidad.

El acto reunió a clientes, aliados e invitados especiales en un ambiente acogedor y moderno, encabezado por su directora y fundadora del centro, Catherine Rosario, quien destacó el vínculo especial que une a la marca con la ciudad, donde surgió la visión empresarial.

“San Francisco de Macorís siempre ha sido un hogar para nosotros. Esta nueva sucursal nace desde el compromiso, el amor y la gratitud hacia una comunidad que nos ha apoyado desde el primer día”, expresó. Con cuatro años de trayectoria, el centro se ha posicionado como un referente en productos y acompañamiento para quienes buscan equilibrio y bienestar integral.

La ceremonia incluyó momentos destacados como la presentación artística de Ross María interpretando “Abre la puerta”, así como la participación de figuras de varias figuras del arte y el entretenimiento.

Con esta apertura la marca reitera su misión de aportar “un poquito de luz” a cada persona, impulsando una vida más saludable y consciente desde un espacio diseñado para inspirar transformación personal.