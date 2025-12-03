Chefs celebran la novena edición de The Epicure by Paradisus

Paradisus Grand Cana- All Suites fue el escenario de la novena edición de “The Epicure by Paradisus", actividad donde la alta cocina se enalteció, de la mano de los chefs Ricardo Sanz, Miguel Astudillo e Israel Estrada, quienes unieron talento, técnica y pasión en un fin de semana lleno de sabores, aromas y arte culinario.

El tradicional encuentro gastronómico presentó el masterclasses, dirigidas por; Ricardo Sanz, chef dos Estrellas Michelin, considerado como referentes de la gastronomía española, así como el principal impulsor de la alta cocina japonesa de fusión mediterránea; Miguel Astudillo, especialista en cocina mediterránea, vasca, francesa e internacional (Con influencias asiáticas, árabes e hindúes).

Además, participo Israel Estrada, chef que se destaca por un estilo propio que rinde homenaje a las raíces de la cocina mexicana, integrando al mismo tiempo influencias contemporáneas y sabores del mundo.