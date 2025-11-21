Tribeca Wellness llega al país

Representantes de la constructora Aybar presentaron a Tribeca Wellness, el primer complejo inmobiliario del país concebido para unir salud, longevidad y diseño moderno, ofreciendo un entorno especializado para profesionales y amantes del bienestar.

Esta es una innovadora propuesta que marca un antes y un después en los proyectos urbanos orientados al bienestar.

Durante el acto de presentación, encabezado por los ingenieros y propietarios Rafael y Luis Aybar, se dio a conocer la visión arquitectónica y humana detrás del proyecto, que incluye wellness suites, áreas de recuperación premium y residencias enfocadas en el equilibrio integral.

Los desarrolladores destacaron que el objetivo es elevar la calidad de los espacios vinculados al sector salud, creando entornos donde la medicina avanzada y la armonía personal convergen.

Con este presenta la compañía consolida una apuesta visionaria que invita a invertir en consultorios exclusivos, espacios revitalizantes y viviendas diseñadas para promover la tranquilidad. El encuentro cerró con la invitación a “vivir la experiencia wellness”, reafirmando el compromiso de la empresa con una nueva cultura urbana basada en el bienestar integral.