Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

bienes raices

Tribeca Wellness llega al país

Proyecto

Rafael Aybar, María del Mar Álvarez, Nicol de Sanctis y Luis Aybar.

Rafael Aybar, María del Mar Álvarez, Nicol de Sanctis y Luis Aybar.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

Representantes de la constructora Aybar presentaron a Tribeca Wellness, el primer complejo inmobiliario del país concebido para unir salud, longevidad y diseño moderno, ofreciendo un entorno especializado para profesionales y amantes del bienestar.

Esta es una innovadora propuesta que marca un antes y un después en los proyectos urbanos orientados al bienestar.

Durante el acto de presentación, encabezado por los ingenieros y propietarios Rafael y Luis Aybar, se dio a conocer la visión arquitectónica y humana detrás del proyecto, que incluye wellness suites, áreas de recuperación premium y residencias enfocadas en el equilibrio integral.

Los desarrolladores destacaron que el objetivo es elevar la calidad de los espacios vinculados al sector salud, creando entornos donde la medicina avanzada y la armonía personal convergen.

Con este presenta la compañía consolida una apuesta visionaria que invita a invertir en consultorios exclusivos, espacios revitalizantes y viviendas diseñadas para promover la tranquilidad. El encuentro cerró con la invitación a “vivir la experiencia wellness”, reafirmando el compromiso de la empresa con una nueva cultura urbana basada en el bienestar integral.

Remberto Escoto, Joanna P. Acosta, Pedro Tejada, Luis Aybar, Rafael Aybar, Dennys Ramírez y José Ángel García.

Remberto Escoto, Joanna P. Acosta, Pedro Tejada, Luis Aybar, Rafael Aybar, Dennys Ramírez y José Ángel García.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Tags relacionados