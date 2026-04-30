Adolescentes se informan a través de las redes sociales e influencers

Los adolescentes están más inclinados que sus mayores a obtener noticias de fuentes no tradicionales, como las redes sociales y los influencers, lo que anuncia un cambio generacional en la forma en que las personas buscan información.

Un estudio nacional realizado por Media Insight Project revela que el 36% de los adultos estadounidenses afirma informarse a través de las redes sociales al menos una vez al día. Sin embargo, entre los jóvenes de 13 a 17 años, esa cifra asciende al 57%.

De igual modo, el 43% de los adultos afirma obtener información sobre temas y eventos nacionales de personas influyentes o creadores de contenido independientes al menos "a veces", en comparación con el 57% de los adolescentes. El proyecto es una colaboración entre el Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC, el Instituto Americano de Prensa y las facultades de periodismo de la Universidad Northwestern y la Universidad de Maryland.

La nueva encuesta pone de manifiesto la omnipresencia de las redes sociales en la vida de los adolescentes y muestra cómo cada vez más jóvenes consumen noticias a través de estas plataformas o de creadores de contenido independientes, en lugar de hacerlo directamente de fuentes de noticias nacionales o locales.

Si bien los estadounidenses no han abandonado el periodismo tradicional, están reevaluando en qué fuentes confían, afirmó Robyn Tomlin, directora ejecutiva del Instituto Estadounidense de Prensa.

«Los medios de comunicación tradicionales, tanto nacionales como locales, siguen siendo una fuente fiable, pero la gente, sobre todo el público más joven, también está estableciendo relaciones con creadores más jóvenes a quienes consideran transparentes y auténticos», afirmó Tomlin. «Esta realidad tiene enormes implicaciones para el futuro de las noticias».

Cada vez más adolescentes recurren a las redes sociales y buscan noticias.

Además de las redes sociales, los adolescentes también son más propensos a recurrir a los motores de búsqueda y a los chatbots de inteligencia artificial cuando buscan noticias.

La encuesta reveló que aproximadamente 4 de cada 10 adolescentes se informan diariamente a través de buscadores, mientras que alrededor de 2 de cada 10 afirman lo mismo sobre los chatbots de inteligencia artificial.

Según la encuesta, existen pocas diferencias entre los grupos de edad en cuanto a la cantidad de personas que afirman informarse a través de sitios web o aplicaciones digitales, y las que lo hacen mediante la televisión y las plataformas de streaming. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses y una proporción similar de adolescentes se informan a través de la televisión al menos una vez al día, mientras que una proporción similar consulta sitios web de noticias digitales.

“La idea de que la televisión está desapareciendo es un error”, afirmó Tom Rosenstiel, profesor de periodismo de la Universidad de Maryland que participó en la encuesta. “Ver noticias a través de videos no va a desaparecer. Está cambiando. La forma en que se ven en YouTube es diferente a la de ‘CBS Evening News’”.

Muchos adolescentes se acercan a la IA y a los influencers con ciertas dudas.

A pesar de que muchos adolescentes se informan a través de influencers e inteligencia artificial, muchos mantienen un sano escepticismo.

Aunque los adolescentes son más propensos que los adultos a afirmar tener "mucha confianza" en la información que reciben de los chatbots de IA, relativamente pocos confían plenamente en los resultados de la IA. Tan solo el 11 % de los adolescentes tiene un alto grado de certeza en la información proveniente de la IA, en comparación con el 4 % de los adultos.

Los adolescentes también tienen más confianza en su capacidad para determinar si algo fue creado por un humano o por una IA. Aproximadamente un tercio de los adolescentes expresó un alto nivel de confianza en su capacidad para distinguir el contenido generado por IA del contenido generado por humanos, en comparación con aproximadamente 2 de cada 10 adultos.

En lo que respecta a los influencers, existen dudas similares. Solo el 12 % de los adolescentes confía plenamente en la información que recibe de creadores independientes o influencers, ya sea de la televisión, las redes sociales u otras fuentes. Este porcentaje es superior al 6 % de los adultos estadounidenses que opinan lo mismo, pero sigue siendo muy bajo.

Los adolescentes están más interesados en las noticias sobre celebridades y videojuegos.

Como era de esperar, la encuesta también reveló que los adolescentes están más interesados en noticias sobre famosos, música, películas, deportes y otros tipos de entretenimiento. Los adultos, en cambio, muestran mayor interés en noticias políticas, temas empresariales o la economía.

Según Rosenstiel, tanto adolescentes como adultos experimentan una notable fatiga informativa, especialmente en lo que respecta a noticias políticas. La mayoría de los adultos y adolescentes estadounidenses afirman que "a menudo" o "a veces" intentan evitar las noticias sobre el gobierno y la política nacional, y aproximadamente 6 de cada 10 dicen que intentan eludir las noticias relacionadas con el presidente Donald Trump.

“La gente está cansada de la sensación de que las cosas se les escapan de las manos, por lo que son muy selectivos con lo que hacen con su tiempo”, dijo Rosenstiel.

Rosenstiel afirmó que muchos adolescentes también buscan noticias e información de maneras diferentes. Son mucho menos propensos que los adultos a decir que evitan las noticias sobre celebridades o las que se difunden a través de las redes sociales. Es posible, añadió Rosenstiel, que para algunas personas el periodismo más importante sea aquel que les ayuda a vivir sus vidas, incluso si se encuentra fuera de las fuentes de noticias convencionales.

“Parte del problema del periodismo tradicional”, dijo Rosenstiel, “es la definición que el periodismo tradicional tiene de lo que son noticias reales”.