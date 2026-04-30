Los Rockets vencieron a los Lakers 99-93 en el quinto partido, evitando la eliminación

Jabari Smith Jr. anotó 22 puntos, Tari Eason añadió 18 y los Houston Rockets evitaron la eliminación en los playoffs por segundo partido consecutivo con una victoria por 99-93 sobre los Lakers en el quinto partido del miércoles por la noche, reduciendo la ventaja de Los Ángeles en la serie de primera ronda a 3-2.

Alperen Sengun anotó 14 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para los Rockets, quintos cabezas de serie, que enviaron la serie de vuelta a Houston para el sexto partido el viernes por la noche con una actuación tenaz que superó el regreso de Austin Reaves a los Lakers.

Houston ha ganado dos partidos seguidos incluso sin su máximo anotador Kevin Durant, que se ha perdido cuatro de los cinco partidos de la serie por lesión.

"Nos pusimos en una mala posición, pero aún podemos hacer historia y volver partido a partido", dijo Sengun. "Juega en casa, vuelve aquí, haz lo mismo que nosotros."

Ningún equipo ha remontado un 0-3 en contra para ganar una serie de playoffs de la NBA, pero los Rockets están a mitad de camino. Solo cuatro de los 159 equipos que han iniciado una serie perdiendo 0-3 han forzado siquiera un séptimo partido.

LeBron James anotó 17 de sus 25 puntos en la segunda mitad y añadió siete asistencias, pero Los Ángeles perdió su segunda derrota consecutiva tras robar el tercer partido con una improbable remontada en los últimos segundos del tiempo reglamentario.

Los equipos de James nunca han desperdiciado una ventaja de 2-0 en la serie en toda su carrera de 23 años en la NBA.

"Escucha, es un partido", dijo James. "Das crédito donde se debe. Jugaron bien los dos últimos partidos, excepcionalmente bien, y tenemos que responder a la llamada."

Reaves sumó 22 puntos y repartió seis asistencias en su regreso tras una ausencia de nueve partidos por lesión con los Lakers, pero cometieron 15 pérdidas de balón mayormente atroces en su peor actuación de la serie y solo su segunda derrota en 16 partidos en casa desde febrero.

Los Ángeles despertó con un parcial final de 11-1 y redujo la ventaja de Houston a 88-85 con una bandeja en penetración de James, pero Reed Sheppard anotó un tiro en suspensión antes de arrebatarle el balón a James para una mate con 2:20 por jugar. El momento parecía una redención para Sheppard, que cometió una pérdida de balón forzada por James que llevó a la remontada de los Lakers en el último minuto para empatar el tercer partido.

"Después de lo que ocurrió en el tercer partido, podríamos haberlo parado fácilmente, hecho pucheros y abandonado", dijo Sheppard, que estuvo enfermo de congestión y dolor de cabeza durante el día. "Eso no es lo que hicimos. La vimos y aprendimos de ella. Seguimos luchando y dándonos una oportunidad para ganar."

Deandre Ayton anotó 18 puntos y capturó 17 rebotes para Los Ángeles, que aún no cuenta con Luka Doncic. El campeón de anotación de la NBA no parece estar cerca de volver tras una distensión en el isquiotibial.

Una distensión en los músculos oblicuos había dejado fuera a Reaves desde el 2 de abril, pero anotó 11 puntos y repartió seis asistencias en la primera mitad del quinto partido. Sin embargo, los Rockets mantuvieron la ventaja con calma hasta la segunda mitad y lideraban 87-74 con 5:55 por jugar.

El mate de rebote de Ayton puso el marcador 96-93 después de que James y Reaves fallaran triples abiertos. Pero Thompson anotó uno de dos tiros libres, y James falló estrepitosamente otro triple que permitió a Houston sentenciar el marcador.

Los Rockets lanzaron especialmente mal al perder los dos primeros partidos de la serie en Los Ángeles, pero han recuperado su toque colectivo mientras mantienen una ofensiva equilibrada en ausencia de Durant. Houston ha jugado con la confianza que ejemplificó el martes Smith, quien afirmó que los Rockets eran "obviamente el mejor equipo" a pesar de su desventaja de 3-1 en la serie.

La resistencia de los Rockets también es una buena noticia para los Oklahoma City Thunder, cabezas de serie, que descansan y esperan el gol de la serie tras barrer a Phoenix.