COE aumenta a 26 las provincias en alerta; cuatro en alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó los niveles de alerta ante la incidentica de una vaguada que genera aguaceros con posibles Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Este jueves el país registra 26 provincias bajo alerta: 4 en alerta roja, 15 en amarilla y 7 en verde.

Las provincias en alerta roja son: Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

En amarilla se encuentran María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Distrito Nacional, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Santo Domingo y San José de Ocoa.

En alerta verde se encuentran La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, Dajabón y El Seibo.

“Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen”, dice el COE.

Además mantienen la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la Cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso a los bañistas al Rio Nizao.

Por las lluvias, el Ministerio de Educación informó la suspensión de la docencia este jueves en las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche, ocurrirán aguaceros muy fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas; sobre provincias del noreste, la llanura Oriental, la Cordillera Central y el valle del Cibao. Principalmente hacia: La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel y San Cristóbal.