Participantes de "Planeta Alofoke" amanecen en la calle junto a miles de fans para recaudar dinero

Los participantes del reality de retos y convivencia "Planeta Alofoke" cumplieron con un nuevo desafío: amanecer en diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo para recaudar dinero.

El debut de la dinámica fue protagonizado por Ana Beato, Rosairis Toribio, Pamela Infante y La Prota, quienes el lunes recaudaron de 50 mil a 20 mil pesos, pero esta cifra la superaron Carlos Montesquieu, Gino, Nacho Estrella y Sr. Jiménez, siendo este último el ganador de ambos equipos con una recaudación de 278 mil 693 pesos durante la madrugada del martes.

Sin embargo, el exponente urbano Jey One superó este miércoles a Jiménez al reunir la suma de un millón 32 mil pesos en su enfrentamiento con B One, Gilanny Firpo (La Viuda) y Michael Flores.

El cantante contó con el apoyo de dos artistas estadounidenses que le donaron 10 mil dólares.

Grupos

GRUPO 1

Pamela Infante RD$53,000 (Paseo Marítimo Malecón de la avenida Abraham Lincoln)

Ana Beato RD$23,000 (Zona Colonial)

Rosairis Toribio RD$28,000 (Paseo Marítimo Malecón de la avenida Abraham Lincoln)

La Prota RD$32,000 (Bulevar de la 27 de febrero)

GRUPO 2

Sr. Jiménez RD$278,693 (Avenida George Washington)

Carlos Montesquieu RD$186,158 (Autopista 30 de mayo Km. 7½)

Gino Montalvo RD$134,598 (Parque La Lira)

Nacho Estrella RD$113,810 (Puente peatonal Km 9 Autopista Duarte)

GRUPO 3

Jey One RD$1,000,032 (Barrio Chino de Santo Domingo)

Gilanny Firpo RD$270,478 (Avenida George Washington)

Michael Flores RD$268,099 (Avenida Máximo Gómez)

B One RD$201,119 (Avenida Albert Thomas)