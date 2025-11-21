Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Un nuevo proyecto residencial en Juan Dolio

Gustavo Valdez, Felix Manuel Valdez y Feliz Valdez.

Santo Domingo,RD.

La firma dominicana de desarrollo inmobiliario Terceto, presentó su nuevo proyecto Maraluna, un residencial boutique ubicado en Juan Dolio, durante un cóctel realizado en Villa Palmera Business Center, donde también dejó inauguradas sus modernas oficinas corporativas.

Maraluna es un proyecto de baja densidad compuesto por 34 apartamentos distribuidos en dos bloques de cinco niveles, con unidades de 1, 2 y 3 habitaciones. El diseño prioriza la amplitud, la integración con el entorno y un estilo de vida centrado en la tranquilidad y la exclusividad.

“Construir no es solo levantar estructuras; es crear confianza y espacios que impacten la vida de las personas”, afirmó Félix Manuel Valdez, presidente fundador de Terceto, al definir la filosofía que impulsa a la empresa en cada uno de sus proyectos inmobiliarios.

