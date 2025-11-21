Acrópolis Center da inicio a la temporada navideña

Acrópolis Business Mall aperturó oficialmente la temporada navideña con su tradicional actividad “Acrópolis Christmas Season 2025”, una noche que envolvió a todos los presentes en un ambiente de alegría, luces y emociones.

El atrio central del centro comerci que dio formal apertra a la temporada, acompañado de una experiencia musical, luces danzantes y un show temático a cargo de Somos Vip Show, que deleitó a grandes y pequeños con un despliegue de talento y color.

“Cada año trabajamos con dedicación para que el inicio de la Navidad en Acrópolis sea un momento inolvidable. Este evento representa nuestra forma de compartir alegría, unión familiar y gratitud con quienes forman parte de nuestra comunidad,” expresó Miosotis Rossi, gerente de mercadeo de Acrópolis Business Mall.