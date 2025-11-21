Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

encuentro

Acrópolis Center da inicio a la temporada navideña

Actualidad

  • Durante toda la temporada, el centro comercial ofrecerá un variado calendario de actividades, incluyendo shows infantiles y presentaciones musicales.
Parte de los participantes de la actividad Acrópolis Center.

Ejecutivos de la plaza comercial junto a algunos participantes en el actoCortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

Acrópolis Business Mall aperturó oficialmente la temporada navideña con su tradicional actividad “Acrópolis Christmas Season 2025”, una noche que envolvió a todos los presentes en un ambiente de alegría, luces y emociones.

El atrio central del centro comerci que dio formal apertra a la temporada, acompañado de una experiencia musical, luces danzantes y un show temático a cargo de Somos Vip Show, que deleitó a grandes y pequeños con un despliegue de talento y color.

“Cada año trabajamos con dedicación para que el inicio de la Navidad en Acrópolis sea un momento inolvidable. Este evento representa nuestra forma de compartir alegría, unión familiar y gratitud con quienes forman parte de nuestra comunidad,” expresó Miosotis Rossi, gerente de mercadeo de Acrópolis Business Mall.

Tags relacionados