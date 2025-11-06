Altice presenta plataforma que impulsa la transformación empresarial

La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana presentó oficialmente Altice Conecta, una innovadora plataforma de encuentros estratégicos que reunirá a líderes y expertos de distintas áreas con el propósito de ofrecer información de valor a directivos y empresarios del país.

A través de esta iniciativa, se abordarán temas clave para el crecimiento empresarial y los desafíos contemporáneos desde múltiples perspectivas.

El proyecto forma parte de la renovada estrategia de Altice Negocios, liderada por Mauricio Salazar, vicepresidente de Negocios de Altice, quien compartió esta novedad con los asistentes durante el lanzamiento.

El primer foro de la iniciativa se llevó a cabo en Santiago de los Caballeros, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo de la región Norte.

Bajo el título “Visión, economía y tecnología: el poder de anticiparse”, el evento reunió a destacados líderes de los sectores productivos del Cibao y contó con las ponencias del reconocido economista, Rolando Guzmán y del experto en tecnología e inteligencia artificial Said Saillant.

Durante su intervención, Guzmán ofreció un análisis detallado sobre la coyuntura económica nacional e internacional, identificando riesgos y oportunidades para el sector empresarial. Su exposición brindó a los asistentes una base sólida para anticipar escenarios y tomar decisiones estratégicas.

Saillant abordó las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial (IA) en los negocios, desmitificando su uso y mostrando cómo las herramientas tecnológicas actuales pueden optimizar procesos, mejorar la atención al cliente y generar ahorros tangibles.