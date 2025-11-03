Una misa para recordar a los que no están

Con un profundo espíritu de fe, oración y esperanza, ejecutivos del Cementerio Parque del Prado celebraron una eucaristía en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

El solemne acto fue presidido por Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, obispo electo de Santo Domingo Este, quien compartió con los que se dieron cita al lugar un acto de recogimiento, consuelo y comunión espiritual.

El camposanto se convirtió en un remanso de serenidad, donde las oraciones, las flores y los silencios se unieron como símbolos de amor eterno.

Durante su homilía, monseñor Ruiz de la Rosa exhortó a los presentes a tomar el legado y los recuerdos de sus seres queridos, para que puedan fructificar en sus vidas.

“Que no haya ningún hijo ninguna hija que se olvide de ese legado de quienes han partido. El mejor regalo es no olvidar lo bueno que Dios nos ha regalado a través de ellos”, destacó.

La ceremonia, marcada por momentos de oración y reflexión, fue también un espacio para agradecer las vidas que dejaron huellas imborrables y renovar el compromiso de honrar su legado con amor, esperanza y fe.