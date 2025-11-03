Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

RESTAURANTE 2025

Los estudiantes de Administración Hotelera presentan proyecto

PUCMM

Camila Mejía, Karina Kasse, Camilo Beltrán, Ina Percival, Julio Ferreira, Julissa Pichardo y Lorena Blázquez.

SANTO DOMINGO

Los estudiantes de término de la carrera de Administración Hotelera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), inauguraron el Proyecto Restaurante 2025 “Underground”, inspirado en la estética grunge y la comida callejera.

Como parte de su formación los alumnos crearon un restaurante desde cero. Este año con una propuesta que une lo urbano con la cocina de autor, ofreciendo una experiencia diferente que estará disponible hasta finales de noviembre, en horario de lunes a viernes.

Ina Percival, directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía, destacó que este tipo de proyectos permite a los estudiantes aplicar lo aprendido y demostrar su pasión por la hospitalidad.

