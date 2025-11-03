Los estudiantes de Administración Hotelera presentan proyecto

Los estudiantes de término de la carrera de Administración Hotelera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), inauguraron el Proyecto Restaurante 2025 “Underground”, inspirado en la estética grunge y la comida callejera.

Como parte de su formación los alumnos crearon un restaurante desde cero. Este año con una propuesta que une lo urbano con la cocina de autor, ofreciendo una experiencia diferente que estará disponible hasta finales de noviembre, en horario de lunes a viernes.

Ina Percival, directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía, destacó que este tipo de proyectos permite a los estudiantes aplicar lo aprendido y demostrar su pasión por la hospitalidad.

Giovanna Cabreja, Teófila Grullón y Laura PérezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Daniel Lantigua y Gissel Gómez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Marlin Contreras, Geyden Contreras y Heather Contreras.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Rafael Placeres y Wendy Then.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Luis Ros, Carolina Caba y Gabriel Atiles Bidó.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

María Magdalena Durán, Julissa Pichardo y Shehara Guichardo.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Claudine Collado y Aliro Álvarez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES