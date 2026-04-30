Romeo Santos dice que ser compositor es un don de Dios tras ser elegido como uno de los mejores de EE.UU.

Tras ser elegido como uno de los mejores compositores estadounidenses vivos, el multipremiado artista Romeo Santos reflexionó sobre el origen de este oficio o profesión.

En un video publicado en sus historias de Instagram y grabado desde el Kia Center de Orlando antes de su concierto junto a Prince Royce, el cantautor envió un mensaje a los nuevos autores, afirmando que escribir canciones es un don y un regalo de Dios.

“Yo entiendo que tú puedes aprender a tocar una guitarra, un violín, cualquier instrumento, depende de tu empeño y dedicación, pero típicamente esto de ser compositor es algo con lo que se nace, es un don que te apasiona, y no se aprende, se puede mejorar, pero no es que tú puedes ir a una escuela o alguien te puede enseñar a componer”, explicó Santos.

“Y recuerdo que cuando tenía 13 años de edad escribía cosas profundas sin ser vivencias propias, temas como 'No lo perdona Dios' o 'Amor de madre', todavía en la actualidad me nacen palabras, frases, que no forman parte de mi vocabulario, que viene de allá arriba”, afirmó.

El periódico The New York Times publicó este martes la lista "The 30 greatest living American songwriters" ("Los 30 mejores compositores estadounidenses vivos"), creada por críticos como Jon Pareles y Jon Caramanica.

Otros de los autores de letras musicales que destacan en el artículo son: Bob Dylan, Bad Bunny, Joni Mitchell, Stevie Wonder, el británico Paul McCartney (incluido por su impacto en Estados Unidos) y Bruce Springsteen.