Caminar bajo la lluvia: elegancia y cortesía al usar el paraguas

La buena educación no se suspende por mal tiempo. Incluso los días lluviosos ofrecen la oportunidad de demostrar cortesía, consideración, empatía y hasta estilo. Saber cómo usar el paraguas correctamente es un gesto de civilidad que refleja respeto por los demás y dominio de las normas básicas del buen trato.

Y es que el paraguas, más allá de su función práctica, es un accesorio, y su uso requiere atención a los detalles, sentido común y consciencia por el espacio compartido.

A continuación, compartimos algunas pautas esenciales para caminar bajo la lluvia con elegancia y cortesía.

1) El paraguas debe proteger sin incomodar. Los modelos excesivamente grandes deben ser manejados con cuidado para no molestar al circular por la calle. Recuerde siempre caminar por la derecha y mantener su paraguas a una altura y distancia prudente de los demás transeúntes.

2) Si se encuentra con otra persona en una acera estrecha, la persona más alta debe levantar el paraguas para permitir el paso de la más baja. Cuando ambas tienen una estatura similar, bastará con inclinarlo ligeramente hacia la derecha para evitar que se choquen.

3) Nunca se debe abrir el paraguas en lugares cerrados o techados, a menos que se trate de una tienda donde se vendan.

4) Al llevarlo cerrado, tenga o no punta, debe sujetarse siempre hacia abajo para no poner en riesgo la seguridad de quienes están alrededor.

5) Un caballero que acompaña a una dama o a una persona mayor, debe sostener el paraguas que los cubra a ambos. Si hay poca diferencia de edad pero sí de altura, lo ideal es que lo lleve la persona más alta.

6) En caso de que el paraguas sea grande o pesado, por viento o condiciones climáticas adversas, debe cargarlo quien tenga mayor fuerza física o agilidad.

7) Evite gesticular con el paraguas, apuntar con él o usarlo como apoyo para señalar. En los días de lluvia, los modales se expresan también en la discreción de los movimientos.

8) Si al salir de un vehículo está lloviendo, el hombre debe descender primero, abrir el paraguas y ofrecerlo para que la dama no se moje. Al entrar a un establecimiento, debe cerrarse antes de cruzar la puerta y, si desea sacudirlo, hágalo siempre fuera, con cuidado de no salpicar a nadie.

9) En el transporte público, procure sacudir el paraguas antes de subir y manténgalo cerrado para no incomodar a los demás pasajeros.

10) En casa, si tiene invitados y comienza a llover al despedirlos, es un gesto de amabilidad ofrecerles un paraguas. Si es usted quien recibe uno prestado, no olvide devolverlo —idealmente acompañado de un pequeño detalle en agradecimiento—, gesto que refuerza la cortesía y el buen gusto.

El paraguas, bien usado, se convierte en un reflejo de la educación que distingue a las personas que entienden el valor de la cortesía.Pexels

El paraguas como complemento de estilo

Además de su funcionalidad, el paraguas puede ser parte de su atuendo. Los tonos lisos y neutros, como el negro, gris, beige o azul marino, aportan elegancia y combinan con casi todo. Si desea destacar, puede optar por un color o diseño que aporte un toque distintivo, alegre o creativo.

En cuanto al tamaño, la regla es sencilla: los grandes para quienes son altos y los pequeños para quienes son de menor estatura. En la proporción reside el equilibrio, y en la elección, el buen gusto.

En definitiva, caminar bajo la lluvia con elegancia no consiste solo en no mojarse, sino en hacerlo con consideración y respeto. El paraguas, bien usado, se convierte en un reflejo de la educación que distingue a las personas que entienden el valor de la cortesía.