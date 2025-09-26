La revista Aldaba, publicación especializada en diseño de interiores y decoración, inauguró la primera edición de Expo Aldaba Design, un encuentro creado para conmemorar su 25 aniversario y su edición número 100.

Por tres días, Marmotech se convirtió en el punto de convergencia para el diálogo, la creatividad y las nuevas perspectivas del diseño contemporáneo, dedicados íntegramente a explorar, compartir y celebrar el diseño de interiores, la arquitectura y ramas afines.

Gabriel Alfonso y Yanna Dumit.Julio César Peña/LD

Karen Peña y Alexis Ramos.Julio César Peña/LD

Judith Santos, Laura Betances y Elizabeth Barceló.Julio César Peña/LD

Marcelle Lama y Beatriz Abud.Julio César Peña/LD

Michelle Nín, Cándida Mejía y Ana Luz Beato.Julio César Peña/LD

María Salomé Romero, Adis Montero y Tania Montero.Julio César Peña/LD

Jorge Isa y Paola Alvarado.Julio César Peña/LD

La revista Aldaba celebra su 25 aniversario

Aldaba presentó su edición número 100 que rinde homenaje al talento dominicano que ha transformado la manera de concebir los espacios, con una portada protagonizada por la arquitecta Michelle Sido, cuya propuesta artística reinterpreta el concreto como materia prima.

Además, incluye un contenido interesante con figuras clave del diseño como Yudelka Checo, con su visión vanguardista de la arquitectura y el diseño; Mónica Arbaje, al frente de Arbaje Soni; y el arquitecto Ramón Emilio Jiménez, defensor de proyectos con identidad propia.

Este número especial de Aldaba es un tributo tanto a los profesionales que han enriquecido la industria como a los lectores que han acompañado a la publicación durante un cuarto de siglo.

Rosanna Rivera, Ricardo Piantini y Carmenchu Brusíloff.Julio César Peña/LD

Alexis Porbén, Michelle Sido y Patricia Hernández.Cortesía de los organizadores

Anyely Payero y Marta González.Julio César Peña/LD

Julissa Dambruck y Finetta Cepeda.Julio César Peña/LD

Claudia Benítez y Robert Morales.Julio César Peña/LD

Xavier Roselló, Sandra Ehlert, Patricia Álvarez, Ramón Emilio Jiménez y Felipe Rangel.Julio César Peña/LD

El chef Alberto Jiménez junto a varios estudiantes de gastronomíaJulio César Peña/LD