La primera edición de Expo Aldaba Design
Marmotech
- La jornada, concebida como un espacio de encuentro e inspiración, celebró además el 25 aniversario de la revista y la presentación de su publicación número 100.
La revista Aldaba, publicación especializada en diseño de interiores y decoración, inauguró la primera edición de Expo Aldaba Design, un encuentro creado para conmemorar su 25 aniversario y su edición número 100.
Por tres días, Marmotech se convirtió en el punto de convergencia para el diálogo, la creatividad y las nuevas perspectivas del diseño contemporáneo, dedicados íntegramente a explorar, compartir y celebrar el diseño de interiores, la arquitectura y ramas afines.
La revista Aldaba celebra su 25 aniversario
Aldaba presentó su edición número 100 que rinde homenaje al talento dominicano que ha transformado la manera de concebir los espacios, con una portada protagonizada por la arquitecta Michelle Sido, cuya propuesta artística reinterpreta el concreto como materia prima.
Además, incluye un contenido interesante con figuras clave del diseño como Yudelka Checo, con su visión vanguardista de la arquitectura y el diseño; Mónica Arbaje, al frente de Arbaje Soni; y el arquitecto Ramón Emilio Jiménez, defensor de proyectos con identidad propia.
Este número especial de Aldaba es un tributo tanto a los profesionales que han enriquecido la industria como a los lectores que han acompañado a la publicación durante un cuarto de siglo.