Fundación Dominicana de Desarrollo celebra la tercera edición de “Selecta RD”

La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) y programa Coopera Banreservas inauguraron la tercera edición de Selecta_RD: Maestros Artesanos, by Valentín Guerrero, actividad que, bajo el título Azul Selecta, rindió homenaje al talento de los artesanos dominicanos y a dos tesoros minerales únicos en el mundo: el Larimar y el Ámbar Azul.

Durante la ceremonia, fueron reconocidos maestros artesanos joyeros orfebres que han contribuido a preservar las técnicas tradicionales, formar nuevas generaciones y promover el desarrollo de la artesanía a nivel nacional e internacional. Entre ellos: Alexandra Bautista, Sofía Ortiz, Daicy David Abreu, Francisco de Jesús De la Cruz, Julio Fricá, Brunildo Espinosa, Patrick Leclercq, Ronny José Peña y Ramón Elías Núñez.

Niurka Durán,Teodoro Moreta y Francia de Moreta.Cortesia de los anfitriones.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al maestro Miguel Méndez, autor del nombre Larimar, cuya visión transformó esta piedra semipreciosa en un símbolo de identidad y orgullo nacional.

El presidente del Consejo Directivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), Jean Paul Quiróz, destacó que respaldar al sector artesanal no solo genera ingresos, sino que fortalece la economía naranja, preserva técnicas ancestrales y construye un modelo económico más humano, sostenible e inclusivo.

“Desde la FDD, y junto a aliados estratégicos como Coopera Banreservas, Fundación Reservas del País y SelectaRD, hemos logrado acompañar a cooperativas de todo el país, otorgando microcréditos para mejorar talleres, adquirir herramientas y materias primas, además de impulsar la innovación en nuevos productos. También hemos capacitado a cientos de artesanos en gestión empresarial, diseño, comercialización digital y sostenibilidad, facilitando su acceso a mercados formales a través de ferias, ruedas de negocios e iniciativas como AMORD, origen de SelectaRD”, expresó Quiroz.