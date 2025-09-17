Jumbo presenta “Belleza, soy yo”

Con más de 150 marcas disponibles y 4,000 productos en oferta, ejecutivos de Jumbo presentaron su campaña “Belleza, soy yo 2025”, con el objetivo de motivar a los dominicanos a reencontrarse con su propia esencia, mostrando que la belleza no responde a un estereotipo, y reafirmando su compromiso de resaltar la riqueza y diversidad de la identidad nacional.

La beauty blogger Katherine Collado es la embajadora de la iniciativa, y junto a ella regresan las ‘Beauty Boxes by La Comparona’, disponibles en tres versiones: cuidado de la piel, reparación e hidratación y nutrición, con una selección de artículos de belleza enfocados en cubrir las diferentes necesidades. La promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Eloran Almanzar, Perla de la Cruz y Miguel Reinoso.JORGE MARTINEZ/LD

George Bonnelly y Libby Martínez.JORGE MARTINEZ/LD

Helen Blandino y Marta GonzálezJORGE MARTINEZ/LD

Karla Rasuk, Margie Morel y Winifer Encarnación.JORGE MARTINEZ/LD

Paola Matías, Antonio Ramírez y Zaida Henríquez.JORGE MARTINEZ/LD

Rommy Grullón y Wilfredo Mallén.JORGE MARTINEZ/LD

Techy Fatule y Luz García.JORGE MARTINEZ/LD