Campaña
Jumbo presenta “Belleza, soy yo”
FERIA
- Con esta feria la marca reafirma su compromiso de resaltar la riqueza y diversidad de la identidad dominicana, según explicó Madelyn Martínez, ejecutiva de Centro Cuesta Nacional.
Con más de 150 marcas disponibles y 4,000 productos en oferta, ejecutivos de Jumbo presentaron su campaña “Belleza, soy yo 2025”, con el objetivo de motivar a los dominicanos a reencontrarse con su propia esencia, mostrando que la belleza no responde a un estereotipo, y reafirmando su compromiso de resaltar la riqueza y diversidad de la identidad nacional.
La beauty blogger Katherine Collado es la embajadora de la iniciativa, y junto a ella regresan las ‘Beauty Boxes by La Comparona’, disponibles en tres versiones: cuidado de la piel, reparación e hidratación y nutrición, con una selección de artículos de belleza enfocados en cubrir las diferentes necesidades. La promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre.