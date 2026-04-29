Madre de Dilon Baby ingresa al exponente urbano a un centro de rehabilitación
Carolina Serrata García, madre del personaje de redes sociales, conocido por el tema "Yo soy dominicano", dio la autorización para que su hijo sea intervenido por Juan Carlos Martínez Guerrero (Elrescatador528), fundador del centro La Gloria de Dios.
El exponente de música urbana Steven Antonio Diloné Serrata, mejor conocido como Dilon Baby, ingresó este martes a un centro de rehabilitación privado en Santo Domingo.
"La gloria es tuya Jehová, les pido @policiard @mininteriorrd que me dejen trabajar con este joven Dilon Steven y prometo que él se va a recuperar y será mejor persona, quiero que sepan nunca antes lo han rehabilitado, pido esa oportunidad de hacerlo", escribió Martínez Guerrero en una publicación en Instagram.
Según los videos publicados en la cuenta de El Rescatador, al momento del acercamiento, tanto él como sus acompañantes, se resistieron al traslado, más tarde, a su llegada al centro Dilon Baby se mostró receptivo.
En otro clic, El Rescatador documentó cuando le colocó el primer suero vitaminado a su paciente.
Por su lado, Dilon dijo: "De aquí salimos contentos".