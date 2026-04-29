Timmy, la ballena jorobada que estaba varada, es transportada en una barcaza

Una barcaza que transportaba una ballena jorobada varada en aguas poco profundas cerca de Alemania desde marzo ha comenzado su viaje hacia el Mar del Norte. Llegó a aguas danesas el miércoles, según informaron las autoridades alemanas.

La ballena, apodada Timmy por los medios alemanes, fue vista nadando cerca de la costa alemana del mar Báltico el 3 de marzo, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico. La salud del mamífero se deterioró al quedar varado repetidamente en aguas poco profundas, y los infructuosos intentos por guiarlo hacia aguas más profundas fueron transmitidos en directo a todo el mundo.

Según informó la agencia de prensa alemana dpa, los rescatistas subieron el martes a la ballena a una barcaza inundada utilizando correas y un canal previamente dragado para crear un paso hacia la embarcación.

Ahora se espera que la barcaza rodee el extremo norte de Dinamarca a través del estrecho de Skagerrak en dirección al mar del Norte.

«Nunca antes había ocurrido algo así en Alemania, donde se llevó a cabo una operación de salvamento de este tipo», declaró Till Backhaus, ministro de Protección del Clima, Agricultura, Zonas Rurales y Medio Ambiente del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en una rueda de prensa. «Fue un experimento, y el experimento fue un éxito, lo cual es maravilloso».

El ministro dijo que la ballena estaba descansando plácidamente y que el martes por la noche emitió sonidos, lo que significaba que se encontraba bien.

El ministro había dado luz verde al último intento de salvar a la ballena, propuesto por una iniciativa privada, a pesar de algunas advertencias de la comunidad científica de que podría ser demasiado para el animal.

El debate sobre si dejarla morir en paz o intentar ayudar a su regreso al océano Atlántico se ha prolongado durante semanas. Activistas han organizado protestas en la playa de Wismar exigiendo su liberación, mientras que otros han apoyado nuevas ideas sobre cómo transportar a la ballena.

Thilo Maack, biólogo marino de Greenpeace, declaró a Associated Press a principios de este mes que los esfuerzos por salvar a Timmy le han causado un estrés severo al animal.

“Creo que la ballena morirá muy pronto. Y también me gustaría preguntar: ¿Qué tiene de malo eso?”, dijo. “Sí, los animales viven, los animales mueren. Este animal está realmente muy, muy, muy enfermo. Y ha decidido buscar descanso”.

Algunos científicos creen que la ballena buscó específicamente aguas poco profundas porque estaba débil y necesitaba descansar. Sin embargo, los veterinarios de la iniciativa privada consideran que el animal está en condiciones de ser transportado.