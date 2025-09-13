El arte del respeto en la despedida

La muerte, inevitable y universal, convoca a los vivos a un espacio donde el dolor, la memoria y el respeto se entrelazan. Los funerales, más allá de un rito religioso o cultural, son actos profundamente humanos que requieren una atmósfera de solemnidad. En ese marco, la etiqueta y el protocolo no son simples formalidades, sino herramientas que garantizan dignidad, consideración hacia los deudos y una despedida acorde a la memoria del fallecido.

La primera forma de honrar a los deudos y al fallecido es la indumentaria. Tradicionalmente, el negro ha sido el color por excelencia, símbolo de duelo y recogimiento. En la actualidad, se acepta también el gris oscuro, el azul marino o tonos tierra, siempre en gamas sobrias.

Hombres: traje oscuro, camisa clara (preferiblemente blanca) y corbata discreta. El uso de accesorios llamativos, perfumes intensos o zapatos de colores estridentes está fuera de lugar.

Mujeres: vestidos o trajes sobrios, de largo prudente, evitando transparencias o escotes. Se recomienda un maquillaje discreto y joyería mínima.

Niños y adolescentes: colores neutros y vestimenta sencilla; no es necesario forzarlos al negro absoluto, pero sí mantener la sobriedad.

En todos los casos, la consigna es que la atención no recaiga en la vestimenta, sino en el acto de despedida.

La prudencia exige no publicar imágenes del difunto ni de los familiares en momentos de dolor.Pexels

El silencio: lenguaje de la empatía

El silencio es parte esencial del protocolo fúnebre. No se trata solo de ausencia de palabras, sino de la disposición a escuchar y acompañar. Hablar en voz baja, evitar risas estruendosas o el uso constante del teléfono móvil es fundamental. El velatorio no es espacio para conversaciones triviales ni comentarios superfluos, es un lugar de recogimiento.

La especialista española en ceremonial, María de los Ángeles Pérez Martín, señala que “el silencio en un funeral no es vacío: es un lenguaje cargado de respeto, capaz de decir lo que las palabras callan”.

El saludo: breve y significativo

Al llegar al velatorio o ceremonia, el saludo debe ser discreto. Un apretón de manos, un gesto de cabeza o un abrazo sobrio bastan. Lo importante es transmitir apoyo sin prolongar innecesariamente el contacto.

El orden de saludo sigue la lógica de cercanía con el fallecido: se comienza con la familia directa (cónyuge, hijos, padres, hermanos) y luego con familiares secundarios.

Al momento de las condolencias, expresión verbal de solidaridad, la regla de oro es la brevedad y sinceridad. Frases sencillas como “Lo siento mucho”, “Estoy con ustedes en este momento” o “Reciban mis condolencias” son apropiadas. Evitar explicaciones teológicas, comparaciones o comentarios que puedan herir. Si se desea extender el mensaje, lo más adecuado es hacerlo por escrito mediante una tarjeta o carta de pésame.

Comportamiento

La actitud debe ser siempre de respeto: llegar puntualmente, apagar o silenciar el teléfono, no fotografiar ni grabar sin autorización expresa de la familia, evitar comentarios en voz alta sobre la organización del acto o sobre el difunto. La prudencia exige no publicar imágenes del difunto ni de los familiares en momentos de dolor.

Las condolencias digitales deben ser un complemento, nunca un sustituto del acompañamiento presencial. Y no siempre es recomendable llevar niños, salvo que exista un vínculo directo con el fallecido y se les prepare previamente para entender la situación.