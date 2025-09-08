Un conversatorio para cuidar la salud nutricional

Representantes de BL Performance realizó el primero de una serie de encuentros denominados “Networking con Bernabé Lagrule”, el cual estuvo a cargo de Eva González, nutrióloga clínica, quien trabaja con medicina funcional.

Al dirigir la actividad la también obesóloga dietista, habló sobre la “Salud celular y rendimiento empresarial.

González afirmó que la productividad y creatividad dependen directamente del estado fisiológico de cada individuo. “Los líderes y equipos con un metabolismo celular eficiente logran tomar mejores decisiones, sostener altos niveles de concentración y gestionar el estrés de manera más efectiva”.

En el encuentro, celebrado en el restaurante Mesón Iberia, González explicó que cuando cada célula recibe los nutrientes, el oxígeno y el equilibrio bioquímico adecuados, el cuerpo funciona con mayor energía, claridad mental y resiliencia frente al estrés”.

Bernabé Lagrule, coach de fitness y salud, explicó que el objetivo de esta serie de encuentros que se realizarán todos los meses es cuidar el activo más valioso que tenemos, la salud.

“Nos dirigimos a empresarios, emprendedores y personas que quieran relacionarse y conversar en un ambiente donde aprenderán a potenciar su energía, enfoque y rendimiento a través de los conversatorios con invitados especializados en diferentes áreas, siempre con el enfoque de salud integral porque queremos brindar un espacio donde estemos en sintonía con el tema del bienestar y de vivir con calidad”.