Transfer en el Metro de Los Alcarrizos se debe a la continuación de los trabajos

Tras la inauguración de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, los usuarios han mostrado su descontento por el transfer que deben realizar en la estación Franklin Mieses Burgos, en la autopista Duarte esquina avenida Monumental, pero este transborde se debe a la continuación de los trabajos en este tramo.

Desde el inicio de las operaciones gratuitas el 25 de febrero, que se extendieron hasta el mes de mayo de 2026, el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) informó que, hasta culminar los trabajos de terminación de la línea 2C del metro, se realizaría un transfer.

"Debido a la culminación de trabajos de terminación en la línea, además de poder responder adecuadamente a la demanda del servicio, se mantienen los transbordos en la línea 2C", informó el Fitram.

Además, se prevé que desde el mes en curso inicien las operaciones comerciales, es decir, se apertura el cobro al ingresar al metro.

Las quejas de los usuarios corresponden al tiempo perdido durante el cambio de carrier, debido a que quienes viajan desde la María Montes hacia Los Alcarrizos deben hacer un transfer en la parada Franklin Mieses Burgos para dirigirse a su dirección de destino, esto porque el tren, al llegar a este punto, retrocede hasta el lugar de partida.

“Si va para la estación María Montes, toma el metro de este lado (con dirección a la estación de destino) porque el metro que va desde aquí (estación Franklin Mieses Burgos) al nueve solo llega hasta aquí y no sigue a Los Alcarrizos. Desde Los Alcarrizos llega hasta aquí y hace el cambio porque no sigue directo”, detalló un colaborador del metro.

El colaborador del metro recalcó lo anunciado por el Fitram, que el tren operara con regularidad tras culminar los trabajos de la línea 2C.

A los consultados, algunos pasajeros dijeron que, aunque la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) mantiene el funcionamiento del servicio, el proceso de desmontarse y abordar otro tren representa una pérdida de tiempo y dificulta la movilidad, especialmente en horas de mayor circulación.

El proyecto se compone de obra civil y electromecánica, 5 estaciones, una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la autopista Duarte y un túnel de 940 metros.

La línea 2C conecta 14 comunidades en áreas pobladas de Santo Domingo Oeste, permitiendo a los pasajeros un ahorro en tiempo de hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta en las horas pico, elevando su calidad de vida.

El sistema tiene la capacidad de transportar 15,000 pasajeros por hora por sentido para un total de 150,000 pasajeros al día.