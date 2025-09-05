Bodas A La Moda y Live Aqua Punta Cana sellan alianza

La elegancia, el talento, la creatividad y la pasión se dieron cita en la majestuosa pasarela natural cubierta de flores y follajes que conecta el mar con las áreas sociales del hotel Live Aqua Punta Cana. Allí, en un escenario de ensueño se realizó el desfile de ‘The Wedding Event Bridal & Resorts’.

La propuesta de moda marcó un nuevo paso en la ruta hacia la gran cita de marzo 2026, fecha en que se realizará la segunda edición The Wedding Event.

Esta fusión entre moda y hospitalidad de lujo reafirma la alianza estratégica entre la revista Bodas A La Moda y el exclusivo resort, y convierte este encuentro en una celebración del amor, los sueños y el estilo, consolidando a The Wedding Events como un referente que inspira a novias y parejas de toda la región, y a Live Aqua Punta Cana como un destino interesante para la creación de experiencias memorables.

El atuendo perfecto para una boda inolvidable

“The Wedding Events sigue fortaleciendo su esencia como una plataforma que une talentos, inspira a la industria de las bodas y visibiliza destinos especiales para celebrar el amor”. Así lo expresó Patricia Acosta, editora de la revista Bodas A La Moda, en el desfile nupcial organizado en alianza con Live Aqua Puta Cana.

Sarah Agramonte, gerente general del hotel, valoró el éxito de la jornada y enfatizó su compromiso de seguir apoyando a las novias para que su gran día sea memorable.

El encuentro contó con el apoyo de las marcas Live Aqua Punta Cana, Elizabeth Arden, Kokie Cosmetics, Agrado Cosmetics, La Coqueta con Moroccanoil y Anyeli Payero.

