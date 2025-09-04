Casa Brugal apoya nuevo centro del ITLA en Puerto Plata

Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación técnica de los jóvenes de la provincia de Puerto Plata, Casa Brugal firmó un acuerdo de colaboración para instalar en el municipio de Montellano una extensión del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

El acuerdo, suscrito con la Alcaldía de Montellano y el Obispado de Puerta Plata, es parte del compromiso que Casa Brugal ha mantenido a través del Fondo para la Educación, los Premios Brugal Cree en su Gente y otras acciones de la Fundación Brugal, brazo solidario de la empresa.

La nueva instalación contará con 5 aulas totalmente equipadas, cada una con capacidad para 18 estudiantes.

El catálogo formativo incluirá cursos, talleres y diplomados en áreas de alta demanda tecnológica desde la programación y creación de páginas web hasta la administración de redes sociales y proyectos tecnológicos, hacking ético, seguridad forense, inteligencia artificial, videojuegos, entre otros.

Augusto Ramírez Bonó, presidente de Casa Brugal, aseguró que la empresa tiene el propósito de aportar cada vez más a las comunidades donde opera: “Así como nosotros nos hemos transformado para competir con éxito a nivel mundial, queremos que las futuras generaciones de dominicanos también estén en condiciones para garantizar el desarrollo del país”.

Gary Ruiz, vicerrector del ITLA, expresó que la entidad que dirige sigue apostando a la educación tecnológica de calidad con esta extensión en Puerto Plata que busca impactar a más de 1,700 participantes por año”.

“Este acuerdo marca un antes y un después para nuestro municipio. La instalación del ITLA en Montellano es una inversión directa en el futuro de nuestra juventud y un ejemplo de lo que podemos lograr cuando el sector público, el sector privado y la iglesia se unen por un bien común”, concluyó el alcalde Almonte.