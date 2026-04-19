Recientemente fuimos testigos de una situación que se volvió viral, no solo por el hecho de la empresa involucrada y de la sentencia que condena al comunicador, que lejos de haber sido justa o injusta, nos deja muchas aristas por su manejo desde el punto de vista corporativo, ya que desde fuera pudiera notarse que no se llevaron a cabo los protocolos que conlleva una buena ejecución del manual de crisis que debe existir en toda compañía para manejarse en este contexto.

Debemos ser claros, nadie está exento de que se le presente un evento de magnitud alta o baja, pero de igual afectación. Desde lo personal a lo profesional puede surgir en cualquier momento, sin importar día u hora; es preciso saber manejar los casos de manera individual, porque, aunque pueda existir una guía para direccionarnos, cada caso es distinto y conlleva actuaciones distintas.

A nivel mundial hemos visto situaciones de crisis que se volvieron virales y no de una manera positiva, porque en ocasiones hay contextos que de una forma pueden verse como aprietos, pero un buen manejo del tema podría capitalizarse de forma que el afectado saldría ganando y el público podría percibirlo como una estrategia, aunque estos casos que mencionaremos no lo son.

Usaremos empresas y ejemplos internacionales para no afectar la sensibilidad de los emprendedores y ejecutivos locales, que por no ver afectados sus intereses crean crisis innecesarias. Un caso reciente es el de la cervecera Bud Light. La marca utilizó un influencer transgénero para promover su producto, esto creó una polémica tan negativa, que las ventas bajaron a niveles desproporcionados; resultado: tuvieron que trabajar en manejo de crisis y reposicionamiento de su imagen.

El problema que le resultó a la compañía Johnson & Johnson cuando su producto Tylenol se vio afectado por un atentado, al inyectarle cianuro, provocando la muerte de varias personas y siendo retirado del mercado en su totalidad; esto creó un caos en el sistema de salud, mostrando la fragilidad del mercado.

Un simple rumor de que dentro de sus latas había jeringas hizo que PepsiCo realizara una campaña masiva para contrarrestar ese daño que le generó a su marca. Otras como: Apple, Samsung, Uber, Meta, Toyota y Volkswagen, entre muchas más, vieron su nombre enfrentar riesgos y pérdidas multimillonarias, logrando salir a flote al enfrentar con una buena estrategia su revés.

Aterrizando un poco y de manera general, es importante enfocarnos en cómo debe enfrentarse una situación de crisis. De entrada, esta es la primera etapa: detectar temprano el problema, porque en ocasiones estas se pudieran evitar de entrada o minimizar en un primer instante si se procediera a ejecutar las instrucciones básicas que describe cualquier manual para estos fines.

La segunda etapa es evaluar el problema o situación. Esto nos ayudará a determinar su alcance o gravedad; es importante recalcar que, si su empresa no cuenta con una persona capacitada o preparada para el tema, evite realizarlo al azar y contrate un especialista o firma que le ahorrará mucho dinero a futuro, porque más cuesta levantar una marca desde el descrédito, que manejar una situación desfavorable y salir con éxito.

Recopilar información es un paso súper importante, así como la confirmación. Nunca accione desde un rumor, porque esto podría empeorar una situación de un simple murmullo a una bola de nieve que nos golpeará y aplastará. Después de comprobar que el evento es real, entonces se activa un comité de crisis que debe estar integrado solo por las partes involucradas para coordinar y centralizar las ideas. Muchas personas opinando desde el desconocimiento pueden generar un efecto inverso en el proceso.

La definición de una estrategia clara y contundente puede darse en varias etapas, desde un comunicado claro y conciso, pero sin detalles comprometedores o que establezcan dudas, con empatía y coherencia con el público afectado. Hasta llegar a la gestión de medios de comunicación y redes sociales, así como lo que se dice con el monitoreo de la conversación pública, accionando de forma inteligente, oportuna y necesaria, evitando desinformación y amplitud de crisis.

Es importante y primordial la atención a los afectados en el proceso, dando prioridad a los clientes, de haberlos, a los empleados, accionando a los aliados y/o personas que hayan sido afectadas de una manera directa por el hecho. Esto cuando se haya determinado y se tenga la estrategia correcta para accionar y entregar resultados concretos, sin permitir fugas de otras situaciones.

Por último, la recuperación de esa reputación bien ganada que se tenía antes de la crisis. En esta etapa se deben implementar ideas que recuperen la confianza y fortalezcan esa imagen resquebrajada. En ocasiones muchas empresas recurren al cambio de imagen y rebranding, esto puede perjudicar sin una buena estrategia detrás; no siempre una mano de pintura borra los daños de la estructura.

Aquí entra el aprendizaje obtenido en el tiempo, así como la autoevaluación de qué funcionó en primera instancia, haciendo mejoras; lo que falló, para no repetirlo; y qué hacer para evitar repetir esos errores que provocaron estos vientos. Sabiendo que las crisis pueden presentarse, evitarse, enfrentarse, corregirse, contrarrestarse, superarse y aprender en el proceso, lo importante es no desesperarse, pensar bien cada paso y no ocultarla, porque las cosas no desaparecen porque sí.

Suerte y éxito…