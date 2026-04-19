Notas sobre artes, epistemes y destrezas

Concebir las artes desde la hipérbole exclusiva de las destrezas es una de las consecuencias de la importante inclinación y preferencia socrático-aristotélicas por la perfección.

No sólo se trata de una capacidad o habilidad gracias a las cuales se obtiene la posibilidad de hacer lo excelente, entendido como continuidad dialéctica del ser: del sujeto y su objeto; o, en los casos de alienación: del objeto con su sujeto. Esta dialéctica indica el tránsito, el camino que recorre y el proceso que experimenta la voluntad “perfectora” desde su fuente efectora a su destino receptor. La función de estos términos jamás es pasiva. Su diferencia radica en su rol generatriz o consumidor, para expresarlo en un término asequible. Es importante señalar que esta interrelación se presume, en ambos “extremos”, creativa, ya que sus puntos de origen y fin contribuyen en diferentes grados al modo de existencia y resultado finales del objeto artístico, la realidad “perfeccionada” desde las coordenadas de las motivaciones creativas.

Importa observar que esta calidad de perfección, que nace del significativo rol de la función mimética sobre los rasgos y definiciones del Carácter de la representación, está muy nutrida de Naturaleza. Aunque, preciso es decirlo, no de toda naturaleza sino de aquella conocida. La razón es simple: lo desconocido no tiene cuerpo o realidad y, al carecer de apariencia es irrepresentable. La perfección exige, entonces, su representación; y la representación, en cambio, un carácter —contenido— conocido.

De tal manera, la perfectividad resultaría del proceso mediante el cual el sujeto apropia la esencia del objeto de su percepción/reacción. Uno que ha actuado sobre él como efector, mediante estímulos captados por los sentidos y los sistemas orgánicos, revelándose y presentándose ante él desde alguna noción de necesidad o utilidad.

Este sujeto a la vez es objeto, pues en este momento no actúa como quien genera los estímulos sino como quien los recibe. Deviene sujeto cuando decide en qué dirección o para qué actuar sobre esos reflejos que le dan cuenta de la identidad de quien ahora, percibido por él, es el objeto de su acción inicial: gnoseológica. De manera que a todo acto nacido del interés perfectible, antecede otro: gnoseológico. Y al activar este interés el objeto de los estímulos se transforma en sujeto de una acción consistente en apropiarse la esencia de su objeto: la existencia, los otros, la naturaleza.

Baste esto para intuir y quizás postular que todo acto tendente a la perfectividad, como las artes, se desencadena al activar esta triada estratégica: percibir, conocer, expresar. Es, podríamos argüir, la inicial y más simple forma de interrelación con la realidad y sin ella ningún proceso interactivo o biunívoco entre sujetos y objetos es posible. El sujeto efector empieza a devenir objeto sobre el cual se actúa mediante el interés marcado por el conocimiento.

De aquí la importancia de los sistemas epistémicos sobre las artes. Unos que, en su recorrido de especialización, parecen haberse simplificado, aunque sería mejor decir que han constreñido sus perímetros, profundizándose y ganando gravedad sobre sí mismos. Esta simplificación, sin embargo, ha incrementado exponencialmente la cualidad del objeto a tal grado que, al profundizar su integridad, se nos presentan más intensos, diversos y complejos.

Producir arte desde el conocimiento limitado y superficial del objeto constituido como Carácter impide que el sujeto creador pueda manifestarlo “enriquecido” en su intensidad, profundidad y complejidad; pensarlo y moldearlo como su realidad: integrada, como dijimos, por esa profunda complejidad existencial, histórica, espacial, social y funcional progresivamente adquirida.

Pensado y modelado desde las múltiples opciones que las urgencias y paradigmas del tiempo le presentan y exigen: conceptuales, funcionales, estructurales y —desde el lenguaje disciplinar— expresivas.