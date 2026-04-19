No premiemos la deshonestidad

El 14 de agosto de 2016 hice pública una preocupación para entonces y que pasado el tiempo sigo sintiendo y que reitero; dije en esa ocasión: “admito que me duelen y preocupan las generalizaciones, pues sin duda resultan no sólo incómodas e injustas, sino incorrectas en ambas direcciones. Cuando son en casos positivos pueden terminar beneficiando a personas que no son merecedoras necesariamente de las mismas; en cambio cuando son negativas, pueden terminar perjudicado a personas que no merecen necesariamente ser incluidas en dichas generalizaciones”.

A esa preocupación le agrego hoy algo que pienso sin darnos cuenta estamos incentivando y hasta promoviendo… es el hecho de premiar la deshonestidad, pues no olvidemos que cuando se descalifica a todo el mundo con generalizaciones indiscriminadas estamos precisamente igualando a mansos y cimarrones y con esto se termina premiando la deshonestidad y a su vez desincentivando las prácticas y actuaciones correctas.

Si el que anda en buenos pasos, procurando ser un ciudadano correcto y conducirse de la mejor manera posible, en el interés de hacer de la honestidad su estilo de vida para lograr determinados niveles de tranquilidad y de satisfacción ante el deber cumplido, es igualado al que actúa contrario a estas prácticas correctas, se envía un triste mensaje que podría terminar sirviendo de desincentivo y premiando al que actúa contrario a estas pautas de comportamiento.

Esto en el terreno estrictamente personal es hiriente para quienes se sienten ciudadanos correctos, pero llevándolo al plano institucional, para el que desempeña determinada función, de hiriente pasa a devastador, pues si quien tiene como aval la ética en sus actuaciones es igualado y a veces, incluso, minimizado y desconsiderado ante el que “aprovecha” esas funciones para acometer todo tipo de acciones reñidas con la moral, con todo lo que entraña un funcionario deshonesto para un país, cuando es el caso, el gran perdedor es el país mismo en su conjunto.

Es un derecho de ciudadanía la denuncia, pero no es derecho de nadie la difamación y menos cuando es generalizada, por las razones que indico, por eso –a sabiendas de que es casi utópico pensar que así ocurrirá- entiendo que debemos pasar de las generalizaciones alegres a los señalamientos responsables.

En tal sentido, la exhortación es simple: si se tiene prueba de que alguien anda en malos pasos, señalemos de qué y de quién se trata, y si en lugar de pruebas lo que tenemos son sospechas, igual pueden pedirse investigaciones a los organismos internos de la institución de que se trate, pero no nos apoyemos en las actuaciones desviadas de unos para lanzar lodo sobre todos, porque como indico, con esto se termina premiando al deshonesto, y lo que es peor, desincentivando al honesto.

El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).