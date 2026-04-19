Evaluación docente seguirá este lunes con más de 115 mil convocados

La Evaluación de Desempeño Docente entrará este lunes en una su fase de Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), siendo la quinta etapa del proceso impulsado por el Ministerio de Educación (Minerd).

Esta parte de la evaluación tendrá una convocatoria estimada de 115,000 docentes en todo el país y se desarrollará en 123 centros sede. Desde el Minerd aseguraron que continúan con esta parte luego de alcanzar un 77 por ciento de ejecución en la cuarta fase.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, pidió a los docentes y técnicos que participan como pares evaluadores mantener el compromiso en el tramo que sigue. En una nota de prensa difundida el funcionario sostuvo que “la continuidad de esos actores será decisiva para que el proceso llegue a término” y subrayó que las etapas cinco y seis son las que permitirán observar con más claridad el trabajo pedagógico.

El Minerd precisó que, mientras la quinta etapa se centra en los ejercicios de rendimiento profesional, la sexta pondrá el foco en la valoración de la planificación y en la observación de clase.

Según el portal instructivo de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) la quinta etapa no está planteada como una prueba teórica convencional. Especifica que el Ejercicio de Rendimiento Profesional evalúa “competencias profesionales a partir de situaciones reales o contextualizadas del trabajo educativo”.

El Minerd previamente ya había informado el 10 de abril que esta será la primera etapa en la que los docentes recibirán resultados individuales en un corto plazo, algo que marca diferencia frente a las fases anteriores.

Para los docentes convocados a partir de este lunes, las orientaciones difundidas alrededor de la quinta etapa insisten en varios puntos prácticos. El instructivo señala que el ejercicio será presencial y digital; que el docente debe presentarse con cédula; que necesita tener activa su cuenta de correo institucional y conocer su contraseña; y que se recomienda llegar con al menos 30 minutos de anticipación. También advierte que no se permitirá entrar con dispositivos electrónicos, relojes inteligentes, carteras o bultos grandes, que no habrá entrada tardía y que la convocatoria de esta etapa no podrá ser modificada.

El Minerd ha insistido en que la evaluación docente es una política prioritaria de la actual gestión. La entidad recordó que la EDD 2025 fue declarada de alta prioridad mediante la Orden Departamental 50-2025 y que el proceso se desarrolla en coordinación con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED).