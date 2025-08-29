Distinción
Un encuentro para anunciar los ganadores de la XV edición de los Premios Fundación Corripio
Aporte
- Los galardones se otorgan en diversas categorías, y los ganadores son evaluados por distintos jurados especializados.
La Fundación Corripio anunció los ganadores de la XV edición de los Premios Fundación Corripio, un galardón que reconoce la trayectoria de personalidades sobresalientes e instituciones que contribuyen al desarrollo cultural y social de la República Dominicana.
Los galardonados son: el Dr. Milton Ray Guevara, Premio en Ciencias Sociales y Jurídicas; Dr. Jorge Gerardo Marte Báez, en Ciencias Naturales y de la Salud; Edmundo Poy, en Arte, Categoría «Danza Contemporánea»; José Jairon Severino Duarte, en Comunicación, en la Categoría Periodismo Económico; y el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), Premio Familia Corripio Alonso, por brindar un servicio integral de alta calidad en la evaluación, diagnóstico y tratamiento terapéutico a niños y niñas hasta los doce años de edad con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral.
El anuncio de los ganadores fue realizado por Ana Corripio de Barceló, miembro de Fundación Corripio, Inc., en la sala Manuel Rueda de dicha institución y contó con la presencia de José Luis Corripio Estrada, presidente de la Fundación Corripio, José Alcántara Almánzar y Juan Daniel Balcácer, asesores de la entidad y distinguidas personalidades de la vida nacional, quienes actuaron como jurados en la selección de los galardonados.
La categoría de los Premios Familia Corripio Alonso fue creada en el 2015 con el objetivo de reconocer a instituciones sin fines de lucro que trabajan con niños, jóvenes y adultos en situaciones de vulnerabilidad, o en pro de un bien social común.
El acto de premiación se realizará el martes 18 de noviembre de 2025, a las 7:00 p.m. en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.