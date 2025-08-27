Fidel López celebra sus 25 años de trayectoria

El escenógrafo Fidel López puso en circulación su libro “Fidel López: Diseños Escénicos”, durante un acto realizado en el Teatro Nacional Eduardo Brito y que celebra 35 años de trabajo.

Fidel es reconocido por su trabajo tanto en el área clásica como en lo popular, en el diseño y montaje de eventos publicitarios, stand de exhibiciones para ferias, así como asesoría para grandes empresas publicitarias.

Esta publicación, que ha sido reconocida por la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires, ofrece un contenido basado principalmente en fotografías combinadas con artículos escritos por personalidades del sector empresarial, el arte y la cultura en general.

“Al final un Curriculum Vitae de gran parte de mis trabajos en estos 35 años que sirve de guía cronológica e informativa para los lectores”, explicó complacido Fidel López al presentar esta obra que relata su destacada trayectoria en los escenarios.

Pedro Vargas, Carmen Heredia y Niní Cáffaro.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Fátima Guzmán y Guillermo Cordero.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Aidita Selman y Luichi Tejeda.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Emelyn Baldera y Máximo JiménezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES